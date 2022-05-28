Ситуация в Харькове на утро 28 мая: сводка ХОВА

За сутки от действий российских оккупантов один человек погиб, двое получили ранения.
За минувшие сутки вражеские обстрелы со стороны оккупантов подвергся Киевский район Харьков. Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 28 мая, передает РЕДПОСТ.
Он уточнил, что после полуночи 28 мая было несколько попаданий снарядов в Малой Даниловке, возникли пожары в 2 домах частного сектора. По предварительным данным, пострадавших нет.
Кроме того, рашисты продолжают обстреливать Харьковский район: в поселке Слатино погибла 65-летняя женщина и пострадал один человек. В городе Балаклея также 1 человек получил ранения.
На территории области продолжаются боевые действия. В Харьковском направлении враг пытается удержать занятые позиции и не допустить дальнейшего продвижения украинских войск.
В Харькове и области продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры. В частности, продолжаются работы по разминированию и восстановлению газопровода на Северной Салтовке в областном центре.
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