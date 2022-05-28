28.05.2022 11:47 Рита Парфенова

Коммунальщики оперативно восстановили разрушенную прямым попаданием канализацию в Харькове

Поврежденный взрывом канализационный колодец по улице Научной в Шевченковском районе Харькова оперативно восстановлен бригадой коммунального предприятия "Харьковводоканал".

Аварийщики завершили ремонтные работы на поврежденном взрывом канализационном колодце диаметром 200 мм и перекладке пяти метров трубопровода водоотведения, передает РЕДПОСТ.



«Это было прямое попадание в сеть водоотведения. Капитальный ремонт смотрового колодца на глубине залегания трех с половиной метров был проведен оперативно, а также переложены пять метров сетей водоотведения. Восстановительные работы шли без отключения потребителей от наших услуг. Чтобы не создавать проблем жителям этого массива, применили нашу обычную практику переподключения и перекачку стоков насосными агрегатами», - рассказал начальник Шевченковского районного эксплуатационного участка Комплекса "Харьковводоотведение" КП "Харьковводоканал" Виталий Силенко.



По его словам, рабочие районной бригады ежедневно проводят прочистки наружных трубопроводов, устраняют закупорки в сетях водоотведения, выезжают на все заявки.



«Ежедневно принимаем и выполняем шесть-семь заявок от жителей района. В приоритете, как и раньше, ревизия коммуникаций в местах наибольшего пребывания людей. Отмечу, что количество заявок растет – харьковчане возвращаются в огород. Но мы готовы к этому и прилагаем все усилия, чтобы в это сложное время в городе не было проблем с отводом стоков», - подчеркнул начальник Шевченковского районного эксплуатационного участка Комплекса «Харьковводоотведение».



Как сообщили на предприятии, бригады комплекса «Харьковводоотведение» эффективно контролируют систему водоотвода нашего мегаполиса и ежедневно выполняют более 70 заявок на устранение нештатных ситуаций на канализационных сетях.

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