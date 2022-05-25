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25.05.2022  13:26   Рита Парфенова

Курс доллара и евро в обменниках Харькова на 25 мая

На наличном рынке Харькова наблюдается укрепление гривны.


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Курсы наличных валют Харькова снизили маржу, передает РЕДПОСТ.

Так, по сравнению с предыдущей неделей наличный доллар, как и наличное евро, в харьковских пунктах обмена на продаже стоят на гривну дешевле: американскую валюту можно приобрести за 38 гривен за доллар, за одно евро придется выложить 40 гривен.

В то же время скупают валюту на гривну дороже: за доллар обменники дают 34 гривны, за евро - 36 гривен.

Отметим, то укрплние гривны произошло после того, как Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор он не мог отклоняться более 10% от официально установленного регулятором.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, харьков
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