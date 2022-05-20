20.05.2022 16:15 Виталий Хиневич

Курс доллара и евро в Харькове на 20 мая

Стоимость доллара в небанковских пунктах обмена валют за последнюю неделю вырос на 2-3 гривны.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Украинскую правду».

Сообщается, что в НБУ связывают рост курса доллара с введенными валютными ограничениями.

В конце банковской недели курс доллара в обменных пунктах поднялся до отметки 36,50-37,50. Именно такие цифры предоставила платформа minfin.com.

В НБУ известно о скачке курса на наличном рынке. Такую курсовую динамику там связывают с ограничениями на валютном рынке, введенными после 24 февраля.

По словам Главы НБУ Кирилла Шевченко, конвертация средств с гривневых счетов в банковской системе в наличную валюту был запрет в Украине и существенно ограничен за рубежом. Вследствие этого на наличном сегменте валютного рынка преобладающий дефицит валюты приводит к ослаблению курса гривны.

Также Кирилл Шевченко отметил, что спрос на наличном рынке, который и формирует цену доллара в обменных пунктах, формируется в основном для спекулятивных заработков населения.

В свою очередь, НБУ намерен ослабить тренд на девальвацию гривны в небанковских обменных пунктах, убрав ряд ограничений на торговлю валютой банками.