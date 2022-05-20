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20.05.2022  16:15   Виталий Хиневич

Курс доллара и евро в Харькове на 20 мая

Стоимость доллара в небанковских пунктах обмена валют за последнюю неделю вырос на 2-3 гривны.

Курс доллара в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Украинскую правду».
 
Сообщается, что в НБУ связывают рост курса доллара с введенными валютными ограничениями.
 
В конце банковской недели курс доллара в обменных пунктах поднялся до отметки 36,50-37,50. Именно такие цифры предоставила платформа minfin.com.
 
В НБУ известно о скачке курса на наличном рынке. Такую курсовую динамику там связывают с ограничениями на валютном рынке, введенными после 24 февраля.
 
По словам Главы НБУ Кирилла Шевченко, конвертация средств с гривневых счетов в банковской системе в наличную валюту был запрет в Украине и существенно ограничен за рубежом. Вследствие этого на наличном сегменте валютного рынка преобладающий дефицит валюты приводит к ослаблению курса гривны.
 
Также Кирилл Шевченко отметил, что спрос на наличном рынке, который и формирует цену доллара в обменных пунктах, формируется в основном для спекулятивных заработков населения.
 
В свою очередь, НБУ намерен ослабить тренд на девальвацию гривны в небанковских обменных пунктах, убрав ряд ограничений на торговлю валютой банками.
 
Источник:   Украинская правда
 Тэги:  нбу, курс валют, экономика, харьков
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