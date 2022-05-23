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23.05.2022  15:45   Виталий Хиневич

Мужчина угрожал полицейским боеприпасом в Харьковской области

В городе Дергачи Харьковской области произошло ограбление.

Мужчина ограбил магазин в Харьковской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
Сообщается, что 2 апреля 45-летний мужчина пришел в магазин в городе Дергачи и совершил кражу алкогольного напитка. После этого мародер пошел к выходу, но был задержан охранниками магазина.
 
В тот же день полицейские при совершении патрулирования Дергачи получили сообщение о совершении кражи из магазина и прибыли на одну из улиц города, куда направился обвиняемый.
 
Злоумышленник пытался убежать. Он начал угрожать полицейским боевой гранатой.
 
Установлено, что боеприпас мужчина приобрел, хранил и носил без предусмотренного законом разрешения.
 
Злоумышленник был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины. На данный момент гражданин находится под стражей.
 
Напомним, в Харькове праздник закончился драмой.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
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