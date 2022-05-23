23.05.2022 15:15 Виталий Хиневич

В Харькове активно готовятся к началу работы метрополитена (видео)

24 мая метрополитен откроет свои двери для пассажиров.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что метро выполняют санитарную обработку салонов вагонов электропоездов, которые стояли на станциях и в которых временно жили люди, убирают на станциях и в служебных помещениях.

Напомним, в Харьковской области начал работу автобусный маршрут.