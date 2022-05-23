    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт В Харькове активно готовятся к началу работы метрополитена (видео)
23.05.2022  15:15   Виталий Хиневич

В Харькове активно готовятся к началу работы метрополитена (видео)

24 мая метрополитен откроет свои двери для пассажиров.

Метро Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что метро выполняют санитарную обработку салонов вагонов электропоездов, которые стояли на станциях и в которых временно жили люди, убирают на станциях и в служебных помещениях.
 

Напомним, в Харьковской области начал работу автобусный маршрут.

Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  метро, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.05 Дороги и транспорт Харьковский метрополитен возобновляет работу: важная информация для пассажиров 23.05 Дороги и транспорт В Харькове проезд в метро временно будет бесплатным 21.05 Общество В Харькове консультируют людей, живших в метро
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 