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13.05.2022  16:25   Виталий Хиневич

В Харьковской области мужчина обокрал предприятие

В селе Циркуны Харьковской области произошло ограбление.

Кража Харьковская область
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
Сообщается, что в апреле 2022 года 43-летний мужчина находился в селе Циркуны Харьковской области. Увидел складское помещение одного из местных предприятий, которое продает автомобили и запчасти. 
 
Понимая, что никто не наблюдает за его действиями, мародер обворовал предприятие, забрав с собой электронасосы и пульты управления к ним, болгарки и ряд других принадлежностей. После этого мужчина с похищенными вещами скрылся с места преступления.
 
При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области уведомлено о подозрении 43-летнему мужчине по факту кражи, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины).
 
Напомним, в Харькове мужчина забил до смерти знакомого.
 
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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