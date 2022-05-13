13.05.2022 16:25 Виталий Хиневич

В Харьковской области мужчина обокрал предприятие

В селе Циркуны Харьковской области произошло ограбление.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, что в апреле 2022 года 43-летний мужчина находился в селе Циркуны Харьковской области. Увидел складское помещение одного из местных предприятий, которое продает автомобили и запчасти.

Понимая, что никто не наблюдает за его действиями, мародер обворовал предприятие, забрав с собой электронасосы и пульты управления к ним, болгарки и ряд других принадлежностей. После этого мужчина с похищенными вещами скрылся с места преступления.

При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области уведомлено о подозрении 43-летнему мужчине по факту кражи, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины).

Источник: Прокуратура Харьковской области

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