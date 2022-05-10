10.05.2022 18:00 Виталий Хиневич

Правоохранители Харьковской области идентифицировали часть трупов найденных в Изюме

В оккупированном Изюме под завалами пятиэтажки найдены тела 44 мирных жителей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, что в период с 7 по 10 марта 2022 года российские военные систематически обстреливали город Изюм Харьковской области. В результате обстрелов разрушены общественная инфраструктура и жилые дома.

10 мая 2022 года во временно оккупированном Изюме под завалами разрушенного пятиэтажного дома обнаружены тела 44 местных жителей.

В настоящее время тела погибших изъяты из-под завалов, идентифицированы 14 человек.

Уголовное производство проводится по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, завалы в городе Изюм разбирают в ручну.

Источник: Харьковская областная прокуратура

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