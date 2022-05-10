10.05.2022 18:00 Виталий Хиневич
Правоохранители Харьковской области идентифицировали часть трупов найденных в Изюме
В оккупированном Изюме под завалами пятиэтажки найдены тела 44 мирных жителей.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Сообщается, что в период с 7 по 10 марта 2022 года российские военные систематически обстреливали город Изюм Харьковской области. В результате обстрелов разрушены общественная инфраструктура и жилые дома.
10 мая 2022 года во временно оккупированном Изюме под завалами разрушенного пятиэтажного дома обнаружены тела 44 местных жителей.
В настоящее время тела погибших изъяты из-под завалов, идентифицированы 14 человек.
Уголовное производство проводится по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, завалы в городе Изюм разбирают
в ручну.
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