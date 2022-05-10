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10.05.2022  18:00   Виталий Хиневич

Правоохранители Харьковской области идентифицировали часть трупов найденных в Изюме

В оккупированном Изюме под завалами пятиэтажки найдены тела 44 мирных жителей.

Харьковская область город Изюм
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
Сообщается, что в период с 7 по 10 марта 2022 года российские военные систематически обстреливали город Изюм Харьковской области. В результате обстрелов разрушены общественная инфраструктура и жилые дома.
 
10 мая 2022 года во временно оккупированном Изюме под завалами разрушенного пятиэтажного дома обнаружены тела 44 местных жителей.
 
В настоящее время тела погибших изъяты из-под завалов, идентифицированы 14 человек.
 
Уголовное производство проводится по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
 
Напомним, завалы в городе Изюм разбирают в ручну.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
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