10.05.2022 18:32 Валерия Кононова

Почему харьковчане не хотят выходить из метро и как это преодолеть

Многие харьковчане, нашедшие убежище в метро, не хотят покидать его, даже чтобы подышать воздухом в тихие дни. О том, почему психика людей приводит к самоизоляции, а также как это преодолеть – узнавал корреспондент РЕДПОСТ.

Несмотря на затишье в ряде районов Харькова, многие горожане не хотят выходить из метро. Жалуются, что не могут преодолеть страх перед бомбежками, ощущение опасности и необходимости укрыться в надёжном месте. О том, почему так происходит рассказала РЕДПОСТ практический психолог, доктор социологических наук, профессор Скорынина-Погребная Ольга Владимировна.

"Причина у всех одна – обостреннная потребность в безопасности на фоне яркого инстинкта самосохранения. Когда угроза жизни, то у людей проявляется три базовых инстинкта: бегство, ступор и прятание. Те, кто в метро - с инстинктами бегства и прятания одновременно", – говорит Ольга и добавляет, что выход из этого есть только один, – "через усилие воли и через массовое поведение".

Проще говоря, людям просто нужно увидеть массовый пример, не единичные выходы, а большим количеством людей, с которыми ничего при этом не случится.

Однако не стоит забывать разницу между простой защитной реакцией и нервным срывом.

Ольга Владимировна также приводит симптомы этого состояния:

1. Неконтролируемые по силе эмоциональные реакции - агрессия, ярость, плач, раздражительность; резкие беспричинные перепады настроения – от смеха до ярости и наоборот.

2. Панические реакции - внезапные сверхсильные приступы тревожности. Страх становится настолько сильным, что возникают внезапные трудности с дыханием, повышается сердцебиение, давление, кажется, что земля убегает из-под ног.

3. Подавленность, апатия, безразличие, чувство бессилия, безнадежности. Несмотря на то, что человек понимает, что сейчас нужна его активность, помощь, сил хватает только на то, чтобы лежать в постели и смотреть в одну точку.

4. Бессонница или чрезмерная сонливость. Это приводит к истощению организма, а иногда к сбоям в познавательной деятельности.

5. В голове все время крутятся навязчивые мысли. От них невозможно избавиться или переключиться на что-либо другое.

6. Невозможность сосредоточиться на чем-либо, запомнить самые простые вещи. Постоянное чувство «тумана в голове».

7. Отсутствие интереса к чему-либо, даже к тому, что было так важно раньше.

В случае наличия этих симптомов стоит обратиться за психологической помощью.

Напомним, Харьковская подземка для многих харьковчан стала вторым домом , а для некоторых — единственным. Одни спускаются сюда во время воздушных тревог, а другие живут тут с начала войны.