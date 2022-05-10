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10.05.2022  18:32   Валерия Кононова

Почему харьковчане не хотят выходить из метро и как это преодолеть

Многие харьковчане, нашедшие убежище в метро, не хотят покидать его, даже чтобы подышать воздухом в тихие дни. О том, почему психика людей приводит к самоизоляции, а также как это преодолеть – узнавал корреспондент РЕДПОСТ.

Харьков метро
 
Несмотря на затишье в ряде районов Харькова, многие горожане не хотят выходить из метро. Жалуются, что не могут преодолеть страх перед бомбежками, ощущение опасности и необходимости укрыться в надёжном месте. О том, почему так происходит рассказала РЕДПОСТ практический психолог, доктор социологических наук,  профессор  Скорынина-Погребная Ольга Владимировна. 
 
"Причина у всех одна – обостреннная потребность в безопасности на фоне яркого инстинкта самосохранения. Когда угроза жизни, то у людей проявляется три базовых инстинкта: бегство, ступор и прятание. Те, кто в метро - с инстинктами бегства и прятания одновременно", – говорит Ольга и добавляет, что выход из этого есть только один, – "через усилие воли и через массовое поведение". 
 
Проще говоря, людям просто нужно увидеть массовый пример, не единичные выходы, а большим количеством людей, с которыми ничего при этом не случится. 
 
Однако не стоит забывать разницу между простой защитной реакцией и нервным срывом.
 
Ольга Владимировна также приводит симптомы этого состояния: 
 
1. Неконтролируемые по силе эмоциональные реакции - агрессия, ярость, плач, раздражительность;  резкие беспричинные перепады настроения – от смеха до ярости и наоборот.
 
2. Панические реакции - внезапные сверхсильные приступы тревожности.  Страх становится настолько сильным, что возникают внезапные трудности с дыханием, повышается сердцебиение, давление, кажется, что земля убегает из-под ног.
 
3. Подавленность, апатия, безразличие, чувство бессилия, безнадежности.  Несмотря на то, что человек понимает, что сейчас нужна его активность, помощь, сил хватает только на то, чтобы лежать в постели и смотреть в одну точку.
 
4. Бессонница или чрезмерная сонливость.  Это приводит к истощению организма, а иногда к сбоям в познавательной деятельности.
 
5. В голове все время крутятся навязчивые мысли.  От них невозможно избавиться или переключиться на что-либо другое.
 
6. Невозможность сосредоточиться на чем-либо, запомнить самые простые вещи.  Постоянное чувство «тумана в голове».
 
7. Отсутствие интереса к чему-либо, даже к тому, что было так важно раньше. 
 
В случае наличия этих симптомов стоит обратиться за психологической помощью.
 
Напомним, Харьковская подземка для многих харьковчан стала вторым домом, а для некоторых — единственным. Одни спускаются сюда во время воздушных тревог, а другие живут тут с начала войны.
 
Тэги:  метро, харьков, психология
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