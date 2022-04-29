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29.04.2022  12:44   

Харьковское метро как спасение: как живут харьковчане в условиях войны (фото)

Харьковская подземка для многих харьковчан стала вторым домом, а для некоторых — единственным. Одни спускаются сюда во время воздушных тревог, а другие живут тут с начала войны.

Жизнь в харьковском метро

Метрополитен превратился в своеобразную коммунальную квартиру для жителей города. Корреспондент «РЕДПОСТ» показал, как и чем живут люди, сбежавшие от ужасов войны.

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Тэги:  метро, агрессия россии, война, харьков
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