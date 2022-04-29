Харьковское метро как спасение: как живут харьковчане в условиях войны (фото)

Харьковская подземка для многих харьковчан стала вторым домом, а для некоторых — единственным. Одни спускаются сюда во время воздушных тревог, а другие живут тут с начала войны.
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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