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10.05.2022  19:05   Виталий Хиневич

В Харьковской области собирают доказательства преступлений российских военных

Правоохранители фиксирует каждый факт военных преступлений, совершенных войсками РФ в поселке Старый Салтов и деревне Молодовая.

Харьковская область
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что полицейские зафиксировали 33 случая повреждения жилых домов, а также центра предоставления медицинской помощи.
 
Сотрудники следственно-оперативных групп фиксируют военные преступления и собирают всю необходимую доказательную базу.
 
Ситуация в этих населенных пунктах в настоящее время опасна. Полиция обращается к гражданам с просьбой пока не возвращаться в дом. А оставшимся жителям призываем ограничить передвижение по населенным пунктам и находиться в укрытиях.
 
Напомним, правоохранители Харьковской области идентифицировали часть трупов найденных в Изюме.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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