10.05.2022 19:05 Виталий Хиневич

В Харьковской области собирают доказательства преступлений российских военных

Правоохранители фиксирует каждый факт военных преступлений, совершенных войсками РФ в поселке Старый Салтов и деревне Молодовая.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.

Сообщается, что полицейские зафиксировали 33 случая повреждения жилых домов, а также центра предоставления медицинской помощи.

Сотрудники следственно-оперативных групп фиксируют военные преступления и собирают всю необходимую доказательную базу.

Ситуация в этих населенных пунктах в настоящее время опасна. Полиция обращается к гражданам с просьбой пока не возвращаться в дом. А оставшимся жителям призываем ограничить передвижение по населенным пунктам и находиться в укрытиях.