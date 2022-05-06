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06.05.2022  20:41   Дмитрий Колоней

В Харькове коммунальщики ликвидируют аварию (фото)

Об этом сообщает служба водопроводных сетей КП «Харьковводоканал».

В Харькове коммунальщики оперативно ликвидируют аварию

Как сообщает РЕДПОСТ, по информации КП «Харьковводоканал» в Основянском районе ликвидирует аварийную ситуацию на трубопроводе холодного водоснабжения. Чтобы как можно оперативнее локализовать повреждение, на участке задействовано восемь рабочих. На предприятии делают все возможное, чтобы обеспечить людей водой.

 

Тэги:  ремонт, авария, харьков
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