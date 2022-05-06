06.05.2022 19:58 Дмитрий Колоней

В Харькове восстанавливают котельную, пострадавшую от войны

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».



В Харькове восстанавливают котельную, пострадавшую от войны



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», эта котельная еще в начале марта пострадала от войны. То, что не повредили вражеские снаряды, вывел из строя мороз, поэтому сегодня на объекте продолжаются восстановительные работы. Задвижки, которые не успели слить при обстреле, оперативно заменили. Кроме того, снаряды и обломки повредили котлы, для восстановления которых нужно выполнить большой объем работ. Сейчас демонтируют поврежденные поверхности нагрева, котлы полностью разбирают и отстраивают заново.

«Но есть и положительная новость - один котел спасли. На днях он прошел проверку и готов к работе. Сотрудники ХТС работают быстро, самоотверженно и профессионально, ведь впереди новый отопительный сезон, но ближайшая цель - предоставить жителям горячую воду», - отметили на предприятии.