06.05.2022 19:24 Дмитрий Колоней

В Харькове восстановлен памятник Леониду Быкову

Памятник актеру, режиссеру и сценаристу Леониду Быкову в Харькове установлен в саду Шевченко после реставрации.



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Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов принял участие в открытии памятника Леониду Быкову.

«Я попросил скульптора, Почетного гражданина города Харькова Катиба Мамедова восстановить и немного изменить памятник. Я рад, что мы, во время войны, считай, заново открыли памятник Быкову. В фильме «В бой идут одни «старики» есть сцена, где летчики обсужают бой, и герой Быкова спрашивает других, как же они не заметили, что летали над Украиной, ведь там и воздух другой, и небо голубее, и трава зеленее. Очень символично звучит сегодня, и хочется, чтобы это стало стимулом для наших защитников», - отметил городской голова.

Автор памятника, заслуженный художник Украины Катиб Мамедов сообщил, что реставрация скульптуры длилась около трех месяцев, а над созданием самого памятника работал около года. Вдохновил его не только фильм «В бой идут одни «старики», но и личность Леонида Быкова. По его словам, это был очень хороший и тонкий человек.

Напомним, выдающийся украинский кинорежиссер Леонид Быков в молодости окончил актерский факультет Харьковского театрального института и был актером Харьковского академического украинского драматического театра им. Тараса Шевченко.

Памятник изображает сидящего на камне киногероя Быкова - капитана Титаренко из фильма «В бой идут одни «старики». Рядом с ним – кузнечик. Так скульптор изобразил еще одного киноперсонажа, лейтенанта Александрова по прозвищу Кузнечик.