06.05.2022 20:59 Дмитрий Колоней

Защитники Украины метко уничтожают прячущиеся танки оккупантов (видео)

У захватчиков не удается уйти от карающей десницы.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Восточное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии Украины, захватчики пытаются скрыть свою боевую технику во дворах мирных жителей. Но меткие выстрелы артиллерии Нацгвардии не дают врагу возможности долго стоять на газонах украинцев.

Видео о ювелирной работе артиллеристов, или как неудачно припарковались оккупанты.