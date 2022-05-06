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06.05.2022  20:59   Дмитрий Колоней

Защитники Украины метко уничтожают прячущиеся танки оккупантов (видео)

У захватчиков не удается уйти от карающей десницы.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Восточное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии Украины, захватчики пытаются скрыть свою боевую технику во дворах мирных жителей. Но меткие выстрелы артиллерии Нацгвардии не дают врагу возможности долго стоять на газонах украинцев.

Видео о ювелирной работе артиллеристов, или как неудачно припарковались оккупанты.

Тэги:  агрессия россии, уничтожение оккупантов, харьков, украина
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