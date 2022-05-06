Защитники Украины метко уничтожают прячущиеся танки оккупантов (видео)

У захватчиков не удается уйти от карающей десницы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Восточное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии Украины, захватчики пытаются скрыть свою боевую технику во дворах мирных жителей. Но меткие выстрелы артиллерии Нацгвардии не дают врагу возможности долго стоять на газонах украинцев.
Видео о ювелирной работе артиллеристов, или как неудачно припарковались оккупанты.
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