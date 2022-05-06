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06.05.2022  21:42   Дмитрий Колоней

В Харькове привели в порядок памятники (фото)

Харьковские коммунальщики убрали территорию в Немышлянском районе.

День Победы: В Харькове привели в порядок памятники

Как сообщает РЕДПОСТ, в Немышлянском районе привели в порядок территории возле братской могилы воинов Второй мировой войны на улице Маршала Рыбалко и памятного знака на улице Харьковских Дивизий.

День Победы: В Харькове привели в порядок памятники

 

Тэги:  день победы, уборка, харьков
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