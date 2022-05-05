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05.05.2022  14:37   Дмитрий Колоней

Ребенок-переселенец без родителей: как ему оформить пособие сообщили в Минсоцполитики

Ситуацию прояснили в Министерстве социальной политики Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ, малолетние дети, переместившиеся внутри страны без сопровождения законного представителя, могут получить пособие на проживание в размере 3 тыс. грн на месяц.
 
Как проинформировали в Минсоцполитики для этого необходимо подать заявление:
 
  • лицо, которое находится в семейных, родственных отношениях, в том числе крестные родители (при наличии документа, подтверждающего семейные, родственные связи лица с ребенком, выданного службой по делам детей по месту обращения);
  • лицо, которое родители или другие законные представители уполномочили сопровождать ребенка, что подтверждается письменным заявлением одного из законных представителей, заверенным органом опеки и попечительства;
  • лицо, к семье которого временно устроен ребенок, оставшийся без родительской опеки (при наличии копии приказа службы по делам детей о временном устройстве).
 
В случае обращения за предоставлением помощи до 15 мая она будет выплачиваться начиная с марта. Начисление будет производиться на текущий счет «єПідтримка» или банковский счет заявителя.
 
Отметим, по вопросу временного устройства в семьи детей, которые в условиях войны остались без родительской опеки, а также по вопросу заверения заявления одного из родителей или законных представителей ребенка о том, что они уполномочили третье лицо сопровождать ребенка в случае его перемещения, жители Харькова могут обращаться на электронную почту Департамента служб по делам детей: [email protected]
Источник:   Городской совет
 Тэги:  переселенцы, ребенок без родителей, украина
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