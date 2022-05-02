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02.05.2022  16:57   Дмитрий Колоней

РФ скрывает потери и тайком перевозит трупы своих убитых солдат (видео)

Об этом свидетельствуют перехваченные разговоры оккупантов.

Агрессия России: РФ скрывает потери и тайком перевозит трупы своих убитых солдат
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СБУ, чтобы маскировать безумные потери на войне в Украине, трупы россиян везут небольшими партиями и исключительно в ночное время. Это значительно увеличивает срок доставки, поэтому иногда родственникам кафиров приезжает уже «полуразложенный груз 200», который нужно дополнительно идентифицировать.
 
Об этом говорится в новых перехватах СБУ, которые удалось совершить в Запорожской области. Ниже – отрывок из телефонного разговора двух захватчиков:
 
– Ты Макеевича отправлял?
 
– Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот должен опознать его сегодня.
 
- Жена переживает, его уже 6 дней везут.
 
- Их маленькими пачками везут, чтобы народ не ох*евал. И ночью…
 
По словам захватчика, из всего состава его роты (это около 100 человек) в живых осталось всего 20-22 человека. Еще девять – отказались продолжать войну и написали заявление об отказе.
Потому украинские защитники продолжают качественно делать свое дело: по официальным данным, ВСУ уничтожили уже более 23 тыс. оккупантов.
 
Наопним, ранее мы писали о том, что на Харьковщине выявлена вражеская агентура РФ.
 
 
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Источник:   СБУ
 Тэги:  агрессия россии, трупы убитых, рф скрывает потери
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