02.05.2022 16:57 Дмитрий Колоней

РФ скрывает потери и тайком перевозит трупы своих убитых солдат (видео)

Об этом свидетельствуют перехваченные разговоры оккупантов.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на СБУ, чтобы маскировать безумные потери на войне в Украине, трупы россиян везут небольшими партиями и исключительно в ночное время. Это значительно увеличивает срок доставки, поэтому иногда родственникам кафиров приезжает уже «полуразложенный груз 200», который нужно дополнительно идентифицировать.

Об этом говорится в новых перехватах СБУ, которые удалось совершить в Запорожской области. Ниже – отрывок из телефонного разговора двух захватчиков:

– Ты Макеевича отправлял?

– Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот должен опознать его сегодня.

- Жена переживает, его уже 6 дней везут.

- Их маленькими пачками везут, чтобы народ не ох*евал. И ночью…

По словам захватчика, из всего состава его роты (это около 100 человек) в живых осталось всего 20-22 человека. Еще девять – отказались продолжать войну и написали заявление об отказе.

Потому украинские защитники продолжают качественно делать свое дело: по официальным данным, ВСУ уничтожили уже более 23 тыс. оккупантов.

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