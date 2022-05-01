    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харьковской области выявили вражескую агентуру РФ
01.05.2022  16:28   Виталий Хиневич

В Харьковской области выявили вражескую агентуру РФ

В поле зрения спецслужб попали двое граждан.

Вражеский арсенал оружия в Харьковской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на СБУ в Харьковской области.
 
Сообщается, что в Харьковской области СБУ задержала 27-летнего гражданина россии и 43-летнего гражданина Украины.
 
До начала вооруженной агрессии россии против Украины каждый из них регулярно, по несколько раз в месяц, выезжал в российский Белгород якобы с предпринимательской целью.
 
По месту жительства злоумышленников было обнаружено и изъято 3 автомата Калашникова, 1 пистолет Макарова, помповое ружье, 24 боевых граната Ф-1 и РГД-5, около полутысячи патронов к автомату Калашникова и другим видам огнестрельного оружия.
 
На данные момент двое мужчин задержаны, решается вопрос о сообщении каждому из них о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.
 
Так же СБУ проверяет возможную причастность злоумышленников к сотрудничеству со спецслужбами страны-агрессора и возможность предоставления ими помощи оккупационным войскам.
 
Напомним, ранее в Харьковском метрополитене выявили подозрительного мужчину.
 
Источник:   СБУ
 Тэги:  агрессия россии, харьков, криминал
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.05 Криминал и происшествия Харьковскую область обстреляли оккупанты: начато расследование 01.05 Криминал и происшествия Обстрел Салтовки 30 апреля: начато расследование 01.05 Общество Харьковчан просят не покидать безопасных мест
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 