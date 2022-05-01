01.05.2022 16:28 Виталий Хиневич

В Харьковской области выявили вражескую агентуру РФ

В поле зрения спецслужб попали двое граждан.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на СБУ в Харьковской области.

Сообщается, что в Харьковской области СБУ задержала 27-летнего гражданина россии и 43-летнего гражданина Украины.

До начала вооруженной агрессии россии против Украины каждый из них регулярно, по несколько раз в месяц, выезжал в российский Белгород якобы с предпринимательской целью.

По месту жительства злоумышленников было обнаружено и изъято 3 автомата Калашникова, 1 пистолет Макарова, помповое ружье, 24 боевых граната Ф-1 и РГД-5, около полутысячи патронов к автомату Калашникова и другим видам огнестрельного оружия.

На данные момент двое мужчин задержаны, решается вопрос о сообщении каждому из них о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.

Так же СБУ проверяет возможную причастность злоумышленников к сотрудничеству со спецслужбами страны-агрессора и возможность предоставления ими помощи оккупационным войскам.