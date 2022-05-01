01.05.2022 16:19 Дмитрий Колоней

Харьковские тепловики ведут ремонт Салтовской котельной

КП "Харьковские тепловые сети" совместно с подрядными организациями устраняют дефекты на тепловых сетях города.



Харьковские тепловики ведут ремонт Салтовской котельной



Как сообщает РЕДПОСТ, КП "Харьковские тепловые сети" совместно с подрядными организациями "Тепло-Кварь", "ТЕХЭКС-ГАЗ", "ТРИАДА-ЭНЕРДЖИ", "Энерго Х" и "СМУ 460" устраняют дефекты на тепловых сетях города Харькова.

В частности, подрядная организация "СМУ 460" выполнила работы на Слободской котельной по демонтажу 88 пакетов, а на Салтовской котельной был смонтирован 21 пакет. Также подрядчики продолжили работу на пр. Льва Ландау, ул. Танкопия и пр-д. Стадион.

Подрядная организация "Энерго Х" провела работы по ул. Луи Пастера, "ТЕХЭКС-ГАЗ" на ул. Елизарова, ул. Деревянко и пр. Науки, "ТРИАДА-ЭНЕРДЖИ" выполнила работы на ТЭЦ-3, а "Тепло-Кварь" продолжает работы по переложению трубопроводов централизованного отопления и горячего водоснабжения.