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01.05.2022  16:19   Дмитрий Колоней

Харьковские тепловики ведут ремонт Салтовской котельной

КП "Харьковские тепловые сети" совместно с подрядными организациями устраняют дефекты на тепловых сетях города.


Харьковские тепловики ведут ремонт Салтовской котельной
Как сообщает РЕДПОСТ, КП "Харьковские тепловые сети" совместно с подрядными организациями "Тепло-Кварь", "ТЕХЭКС-ГАЗ", "ТРИАДА-ЭНЕРДЖИ", "Энерго Х" и "СМУ 460" устраняют дефекты на тепловых сетях города Харькова.
В частности, подрядная организация "СМУ 460" выполнила работы на Слободской котельной по демонтажу 88 пакетов, а на Салтовской котельной был смонтирован 21 пакет. Также подрядчики продолжили работу на пр. Льва Ландау, ул. Танкопия и пр-д. Стадион.
 
Подрядная организация "Энерго Х" провела работы по ул. Луи Пастера, "ТЕХЭКС-ГАЗ" на ул. Елизарова, ул. Деревянко и пр. Науки, "ТРИАДА-ЭНЕРДЖИ" выполнила работы на ТЭЦ-3, а "Тепло-Кварь" продолжает работы по переложению трубопроводов централизованного отопления и горячего водоснабжения.
 
Тэги:  коммунальщики, тепловики, харьков
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