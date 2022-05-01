01.05.2022 15:58 Дмитрий Колоней

Вакцинация от опасных болезней во время войны: советы эксперта

Как эффективно защитить себя от семи наиболее опасных заболеваний.



Вакцинация от опасных болезней во время войны: советы эксперта



Как сообщает РЕДПОСТ, в Украине существует утвержденный Календарь профилактических прививок , в котором указаны все обязательные прививки, которые должны делать не только дети, но и взрослые.

Как эффективно защитить себя взрослым и что следует знать о вакцинации в условиях войны рассказала медицинский эксперт Екатерина Булавинова:

COVID-19

Всем взрослым следует получить защиту от COVID-19. Вакцинация чрезвычайно важна в условиях распространения штамма Омикрон, тем более во время войны, когда возможность соблюдать меры предосторожности, такие как дистанция, проветривание или ношение маски, бывает не всегда. Если у вас есть возможность безопасно добраться до места, где делают прививку от COVID, не откладывайте.

Обычно первичная вакцинация COVID-19 предполагает введение двух доз, и важно получить обе. Всем, у кого прошло 6 месяцев от прививки второй дозой, следует получить бустерную дозу, чтобы усилить защиту.

Людям с онкологией, после трансплантации органов, тем, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию, людям с ВИЧ-инфекцией и рядом других иммунодефицитных состояний, важно получить дополнительную дозу вакцины от COVID - начиная с 28 дней после второй прививки.

Какими вакцинами делать бустер?

После двух прививок вакциной CoronaVac – любой вакциной, имеющейся в Украине: CoronaVac, AstraZeneca или мРНК-вакцинами Pfizer или Moderna.

После мРНК-вакцин – на выбор: Pfizer или Moderna.

После векторной вакцины AstraZeneca или AstraZeneca, или мРНК-вакцины Pfizer или Moderna.

На данный момент прививку, прежде всего имеют возможность сделать эвакуированные жители. Но необходимо уточнить информацию о том, как и где можно вакцинироваться от COVID-19 в области, где вы находитесь, у врача или горячей линии НСЗУ: ​​16-77.

Пункты вакцинации работают в следующих областях:

Волынская область Ивано-Франковская область Закарпатская область Львовская область Ровенская область Одесская область Хмельницкая область Полтавская область Черновицкая область.

Также обычно прививку от COVID-19 можно получить в медицинских учреждениях.

Столбняк и дифтерия

Во время войны риск получить травмы увеличивается: растет угроза столбняка, который передается при попадании в рану загрязненного грунта, из-за травмирования острыми предметами (например, гвоздь, арматура и т.д.) или обломками древесины.

В условиях скопления и перемещения большого количества людей возрастает риск распространения опасных инфекций, включая дифтерию.

Всем взрослым рекомендуем проверить, когда они в последний раз получали прививку от дифтерии и столбняка: если прошло 10 лет, пора пройти ревакцинацию. Если вы не помните, когда последний раз вакцинировались от дифтерии и столбняка, и не имеете доступа к документу о прививках, лучше вакцинироваться.

Ревакцинация взрослых проводится каждые 10 лет – на протяжении всей жизни. Прививку взрослым делают вакциной с уменьшенным содержанием антигена АДП-М, который закупается государством и предоставляется бесплатно. Если вам пора вакцинироваться, обратитесь к своему врачу или в медицинское учреждение местности, где вы сейчас находитесь: услугу по вакцинации должны предоставить независимо от того, подписана ли декларация.

Если у вас есть возможность вакцинироваться на частном рынке, вы можете сделать прививку ацеллюлярной вакциной АКДП-М от сразу трех инфекций: коклюша, дифтерии и столбняка.

Коклюш

Защиту от коклюша рекомендуется получить беременным и всем взрослым в семьях с маленькими детьми, чтобы защитить малыша: у детей первого года жизни коклюш протекает крайне тяжело, вызывает такие осложнения, как пневмония, повреждение головного мозга и может привести к смерти. Защита от коклюша будет не лишней и всем взрослым: заболевание может вызвать сильный кашель, что иногда приводит к рвоте и сильной усталости. Приступы кашля чаще происходят ночью и могут длиться до 10 недель и дольше.

Гепатит В Для защиты здоровья во время войны рекомендуем проверить, проходили ли вы иммунизацию против гепатита В. Сейчас кто-нибудь может оказаться в ситуации, когда нужно будет хирургически зашивать раны или понадобится переливание крови, поэтому риск заражения вирусом гепатита В растет. Большинство взрослых в Украине не получали эту прививку в детстве: вакцину от гепатита В добавили в национальный календарь прививок в 2000-х годах. Для взрослых вакцина от гепатита B в Украине доступна только на частном рынке. Иногда вакцину можно приобрести в аптеке при медицинском учреждении, где работает ваш врач или обратиться в частную клинику: здесь цена может включать вакцину и консультацию врача. Вы можете выбрать вакцину, которая защищает только от гепатита В или комбинированную вакцину от гепатита В и гепатита А. Получить защиту еще и от гепатита А - желательно, ведь проблемы с водоснабжением вполне вероятны, а значит, возможны и вспышки гепатита А. Обычно прививки против гепатита B проводят по схеме 0-1-6 месяцев (3 дозы). В нынешнем контексте, если вы еще не начали вакцинацию, врач может порекомендовать ускоренную схему 0-7-21 день плюс ревакцинация (четвертая доза) на 12-м месяце для долгосрочной защиты. Пневмококк Как COVID-19, так и грипп могут осложняться бактериальной пневмонией. Ее самая распространенная причина – пневмококк. Поэтому людям из группы риска (65+, с хроническими заболеваниями) следует привиться от пневмококковой инфекции. Эта прививка не входит в календарь прививок, поэтому сделать ее можно за свой счет. Взрослым вводят одну дозу вакцины. Корь Если у вас есть сомнения, болели ли вы в детстве корью, или были вакцинированы от кори, вам следует сделать прививку по крайней мере одной дозой вакцины от этого опасного заболевания. Взрослые, так же как и дети, могут заболеть корью, которая имеет тяжелое течение и часто нуждается в госпитализации. Инфекция может вызвать осложнения (пневмонию, энцефалит), привести к инвалидности или смерти. Последняя вспышка кори продолжалась в Украине в 2017-2019 годах, и ввиду того, что вспышки происходят циклически, новая вспышка вполне возможна. Также распространению кори могут способствовать большие скопления людей, которые мы наблюдаем в нынешнем контексте. Взрослые могут получить прививку от кори только за свой счет. Обычно схема иммунизации предполагает введение двух доз вакцины КПК (от кори, паротита и краснухи) с минимальным интер