02.05.2022 16:31 Виталий Хиневич

В Харьковской области оккупанты создают фейки и выгоняют людей с жилищ

Оккупанты создают постановочные видео материалы.

Об этом сообщает РЕДПСТ со ссылкой на Боровской поселковый совет.

Сообщается, что российские оккупанты организовали съемки постановочных видео материалов. Пропагандисты снимали на видеокамеру, как раздают гуманитарную помощь людям, которых собрали в одном месте.

«Иногда россияне путают названия населенных пунктов и регионов, так что кадры по раздаче «гуманитарки» в Боровой можно увидеть на российских YouTube-каналах с подписью «Луганская область». Относительно состава гуманитарной помощи – в большинстве своем она украинского происхождения. В частности, любой житель Харьковщины может узнать упаковку сливочного масла «Заречье» производства Купянского молочно-консервного комбината, которое на кадрах видео раздают в качестве гуманитарной помощи россиян.

Также в некоторых деревнях под видом российской гуманитарной помощи раздают продукцию местных сельхозпредприятий: муку, молоко, мясо убитых коров. К сожалению, дойные стада фермерских хозяйств уже превратились в мясные, поскольку оккупанты запретили должным образом ухаживать и вовремя доить животных.», - сообщили в Боровском поселковом совете.

Кроме этого, в некоторых селах общины оккупанты раздают продукты местных производителей, выдавая их за производителей РФ. В селе Пески-Радьковские оккупанты выгнали людей из собственных домов на улицу, забрали личные вещи и уничтожают автомобили.