02.05.2022 16:23 Дмитрий Колоней

Сотни тысяч гривен помощи получил приют для животных Харькова

В приюте также выразили благодарность некоммерческому благотворительному фонду «Fundacja Benek» (Польша).

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, на счет КП «Центр обращения с животными» поступило 700 530 грн благотворительной помощи за март-апрель. В приюте также выразили благодарность некоммерческому благотворительному фонду «Fundacja Benek» (Польша) за 6 т кормов и помощь в размере 35,5 тыс. злотых.

Собранные средства использовали на корм для животных, топливо и запчасти для автомобилей предприятия, ветеринарные препараты, медицинские материалы и пр.

«Мы безгранично благодарны всем, кто помогает выжить нашему приюту в условиях военного положения в Украине. Мы никогда не перестанем благодарить весь мир и каждого человек отдельно за столь ​​необходимую и важную помощь!» - отметили на предприятии.

Напомним, что КП «Центр обращения с животными» продолжает работать. Там кормят, вакцинируют и стерилизуют животных, поддерживают порядок в вольерах для кошек и собак. Работники предприятия спасают животных от последствий обстрелов, а также забирают брошенных домашних питомцев, чтобы в будущем найти им семью.