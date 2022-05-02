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02.05.2022  16:23   Дмитрий Колоней

Сотни тысяч гривен помощи получил приют для животных Харькова

В приюте также выразили благодарность некоммерческому благотворительному фонду «Fundacja Benek» (Польша).

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, на счет КП «Центр обращения с животными» поступило 700 530 грн благотворительной помощи за март-апрель. В приюте также выразили благодарность некоммерческому благотворительному фонду «Fundacja Benek» (Польша) за 6 т кормов и помощь в размере 35,5 тыс. злотых.
 
Собранные средства использовали на корм для животных, топливо и запчасти для автомобилей предприятия, ветеринарные препараты, медицинские материалы и пр.
 
«Мы безгранично благодарны всем, кто помогает выжить нашему приюту в условиях военного положения в Украине. Мы никогда не перестанем благодарить весь мир и каждого человек отдельно за столь ​​необходимую и важную помощь!» - отметили на предприятии.
 
Напомним, что КП «Центр обращения с животными» продолжает работать. Там кормят, вакцинируют и стерилизуют животных, поддерживают порядок в вольерах для кошек и собак. Работники предприятия спасают животных от последствий обстрелов, а также забирают брошенных домашних питомцев, чтобы в будущем найти им семью.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  приют для животных, помощь, харьков
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