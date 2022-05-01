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01.05.2022  20:39   Дмитрий Колоней

Мы по крупицам восстановим все, что было уничтожено в Харькове

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов обратился жителям города на своем Телеграм-канале:  
 
Дорогие харьковчане! 
 
Не работают наши промышленные предприятия. Несколько крупнейших рынков Харькова уничтожены, сфера обслуживания почти не работает, строительный бизнес остановился. Город замер. После нашей Победы промышленность, іт-индустрия и строительство станут локомотивами экономического возрождения города. Каждому в Харькове найдется работа. Мы вместе со всеми харьковчанами, любящими свой город, свою страну, по крупицам восстановим все, что было уничтожено. 
 
 
Во вторник на Плехановской, 73 возобновляет работу отдел государственной регистрации актов гражданского состояния. Несмотря на то, что это районный отдел, обслуживать он будет всех жителей всех районов, а время его работы – вторник и пятница с 10 утра до двух часов дня.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что после Победы каждая восстанавливаемая школа будет с укрытием и бомбоубежищем.
Тэги:  агрессия россии, игорь терехов, харьков
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