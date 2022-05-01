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01.05.2022  19:12   Дмитрий Колоней

В приложении Дія появилось еще пять телеканалов

В Дія.TV расширен спектр каналов.


В приложении Дія появилось еще пять телеканалов
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Телеграм-канал вицепремьера Михаила Федеорова, в Дія.TV  доступны новые телеканалы. В разделе Услуги приложения их теперь шесть:
 
  • Рада — единственный информационный марафон UA:Вместе
  • М1 – украинская культура
  • Пиксель — Всеукраинская школа онлайн и контент для самых молодых
  • ПлюсПлюс — мультики для малышей и обучающие программы
  • FilmUADrama – сериалы и фильмы для всей семьи
  • XSPORT — новости из мира спорта
"Сначала в приложении были только новости, затем мы расширили список телеканалов. Теперь в Действии есть контент для детей, развлекательные и информационные программы. Спасибо MEGOGO за помощь в реализации услуги", - отметил Михаил Федоров.
 
Тэги:  дія, телеканалы, украина
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