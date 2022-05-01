01.05.2022 19:12 Дмитрий Колоней
В приложении Дія появилось еще пять телеканалов
В Дія.TV расширен спектр каналов.
В приложении Дія появилось еще пять телеканалов
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь
на Телеграм-канал вицепремьера Михаила Федеорова, в Дія.TV
доступны новые телеканалы. В разделе Услуги приложения их теперь шесть:
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Рада — единственный информационный марафон UA:Вместе
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М1 – украинская культура
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Пиксель — Всеукраинская школа онлайн и контент для самых молодых
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ПлюсПлюс — мультики для малышей и обучающие программы
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FilmUADrama – сериалы и фильмы для всей семьи
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XSPORT — новости из мира спорта
"Сначала в приложении были только новости, затем мы расширили список телеканалов. Теперь в Действии есть контент для детей, развлекательные и информационные программы. Спасибо MEGOGO за помощь в реализации услуги", - отметил Михаил Федоров.
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