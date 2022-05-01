01.05.2022 19:12 Дмитрий Колоней

В приложении Дія появилось еще пять телеканалов

В Дія.TV расширен спектр каналов.



В приложении Дія появилось еще пять телеканалов



Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Телеграм-канал вицепремьера Михаила Федеорова, в Дія.TV доступны новые телеканалы. В разделе Услуги приложения их теперь шесть:

Рада — единственный информационный марафон UA:Вместе

М1 – украинская культура

Пиксель — Всеукраинская школа онлайн и контент для самых молодых

ПлюсПлюс — мультики для малышей и обучающие программы

FilmUADrama – сериалы и фильмы для всей семьи

XSPORT — новости из мира спорта

"Сначала в приложении были только новости, затем мы расширили список телеканалов. Теперь в Действии есть контент для детей, развлекательные и информационные программы. Спасибо MEGOGO за помощь в реализации услуги", - отметил Михаил Федоров.