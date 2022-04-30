    
Главная Новости Харькова Общество В Харьковскую область доставили гуманитарную помощь
30.04.2022  16:03   Виталий Хиневич

В Харьковскую область доставили гуманитарную помощь

При помощи железной дороги в Харьковскую область доставили гуманитарный груз.

Гуманитарная помощь Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главу ХОВА Олега Синегубова.
 
Сообщается, что в Харьковскую область доставили очередной гуманитарный груз. В 30 контейнерах находится около 600 тонн продуктов питания, для людей которые страдают от русской агрессии. 
 
Доставка продовольствий возможна благодаря предварительным договоренностям Офиса Президента и Вицепремьер-министра и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук с правительством Польши.
 
«Это уже третий такой поезд. Я хочу лично поблагодарить министра Кабинета министров Польши господина Михалу Дворчику за личное участие и организацию такого очень ценного для нас груза и помощи нашим жителям»,- отметил Олег Синегубов.
 
Напомним, ранее правоохранители привезли в Харьковский метрополитен гуманитарную помощь.
 
Источник:   Олег Синегубов
 Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.04 Общество Полицейские передали гуманитарную помощь детям в Харькове 30.04 Общество Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 30 апреля 29.04 Общество За сутки из Харькова отправлена помощь десяти громадам области
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 