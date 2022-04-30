30.04.2022 16:03 Виталий Хиневич
В Харьковскую область доставили гуманитарную помощь
При помощи железной дороги в Харьковскую область доставили гуманитарный груз.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Главу ХОВА Олега Синегубова.
Сообщается, что в Харьковскую область доставили очередной гуманитарный груз. В 30 контейнерах находится около 600 тонн продуктов питания, для людей которые страдают от русской агрессии.
Доставка продовольствий возможна благодаря предварительным договоренностям Офиса Президента и Вицепремьер-министра и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук с правительством Польши.
«Это уже третий такой поезд. Я хочу лично поблагодарить министра Кабинета министров Польши господина Михалу Дворчику за личное участие и организацию такого очень ценного для нас груза и помощи нашим жителям»,- отметил Олег Синегубов.
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