30.04.2022 16:03 Виталий Хиневич

В Харьковскую область доставили гуманитарную помощь

При помощи железной дороги в Харьковскую область доставили гуманитарный груз.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главу ХОВА Олега Синегубова.

Сообщается, что в Харьковскую область доставили очередной гуманитарный груз. В 30 контейнерах находится около 600 тонн продуктов питания, для людей которые страдают от русской агрессии.

Доставка продовольствий возможна благодаря предварительным договоренностям Офиса Президента и Вицепремьер-министра и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук с правительством Польши.

«Это уже третий такой поезд. Я хочу лично поблагодарить министра Кабинета министров Польши господина Михалу Дворчику за личное участие и организацию такого очень ценного для нас груза и помощи нашим жителям»,- отметил Олег Синегубов.

Напомним, ранее правоохранители привезли в Харьковский метрополитен гуманитарную помощь