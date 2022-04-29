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29.04.2022  15:59   Дмитрий Колоней

Коммунальщики Харькова ремонтируют дороги (фото)

Дорожники Харькова ликвидируют разрытия.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу Харьковской мэрии, на улицах города работает дорожная техника. Работники КП «Дорремстрой» асфальтируют места разрытий на улицах.

Работники предприятия также убирают завалы и мусор после вражеских обстрелов.

Напомним, ранее мы писали о том, что более 130 машин каждый день вывозят мусор из Харькова.

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Тэги:  ремонт дорог, коммунальщики, харьков
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