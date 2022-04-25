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25.04.2022  17:54   Дмитрий Колоней

Как оформить статус внутреннего переселенца и выплаты через «Дію»: советы экспертов

В Центре предоставления административных услуг города Харькова ответили на пять самых распространенных вопросов.

Как сообщает РЕДПОСТ, в Центре предоставления административных услуг города Харькова ответили на пять самых распространенных вопросов об услуге для внутренне перемещенных лиц в приложении «Дія».
 
  1. Первое – для украинцев за границей действуют пособия от тех стран, в которые они переехали. Внутренне перемещенное лицо – человек, изменивший временное место жительства внутри страны.
  2. Второе – заявление в «Дії» обрабатывается несколько дней, после этого справка появится в приложении рядом с другими цифровыми документами, а выплаты начислятся, как только «Ощадбанк» по представлению Минсоцполитики перечислит средства в банк заявителя. 
  3. Третье – чтобы получить статус ВПЛ, в приложении «Дія» должна отобразиться карта налогоплательщика и один из паспортов (ID-карта или заграничный биометрический паспорт). 
  4. Четвертое – в приложении можно получить комплексную услугу - получение статуса ВПЛ и выплаты. Если у человека уже есть справка ВПЛ, тогда для оформления помощи необходимо обратиться в Центр предоставления админуслуг в других районах/регионах, кроме города Харькова.
  5. Пятое – если гражданину не удалось с первого раза подать заявку в «Дію», то это связано с большой нагрузкой на государственные реестры, и услугой следует воспользоваться позже. 
 
Если остались еще вопросы, можно обратиться в службу поддержки «Дії» или написать в соцсетях: https://www.facebook.com/mintsyfra.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  беженцы, дия, харьков, украина
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