25.04.2022 17:54 Дмитрий Колоней
Как оформить статус внутреннего переселенца и выплаты через «Дію»: советы экспертов
В Центре предоставления административных услуг города Харькова ответили на пять самых распространенных вопросов.
Как сообщает РЕДПОСТ
, в Центре предоставления административных услуг города Харькова ответили на пять самых распространенных вопросов об услуге для внутренне перемещенных лиц в приложении «Дія».
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Первое – для украинцев за границей действуют пособия от тех стран, в которые они переехали. Внутренне перемещенное лицо – человек, изменивший временное место жительства внутри страны.
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Второе – заявление в «Дії» обрабатывается несколько дней, после этого справка появится в приложении рядом с другими цифровыми документами, а выплаты начислятся, как только «Ощадбанк» по представлению Минсоцполитики перечислит средства в банк заявителя.
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Третье – чтобы получить статус ВПЛ, в приложении «Дія» должна отобразиться карта налогоплательщика и один из паспортов (ID-карта или заграничный биометрический паспорт).
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Четвертое – в приложении можно получить комплексную услугу - получение статуса ВПЛ и выплаты. Если у человека уже есть справка ВПЛ, тогда для оформления помощи необходимо обратиться в Центр предоставления админуслуг в других районах/регионах, кроме города Харькова.
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Пятое – если гражданину не удалось с первого раза подать заявку в «Дію», то это связано с большой нагрузкой на государственные реестры, и услугой следует воспользоваться позже.
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