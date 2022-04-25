25.04.2022 17:13 Дмитрий Колоней

Кто может получит компенсацию за разрушенное жилье, если владелец погиб

В Украине продолжают разрабатывать механизмы компенсации за разрушенное российскими оккупантами жилье.



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Как сообщает РЕДПОСТ , задокументировать потери можно через портал или приложение "Дія". Законопроект №7198 о возмещении разрушенного и поврежденного жилья предусматривает, что если собственник погиб, компенсацию могут получить его наследники.

Если погибший владелец составил завещание, то право на наследование имеют лица, определенные в завещании. Если завещания нет, наследование происходит согласно закону. Так, наследники получают право на наследование поочередно (каждая следующая очередь наследников получает право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, отстранения их от права на наследование, не принятия ими наследства или отказа от его принятия):

Кто имеет право на наследование:

В первую очередь имеют право на наследование дети наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследодателя и рожденные после его смерти, тот из супругов, который его пережил, и родители; Во вторую очередь – родные братья и сестры наследодателя, его бабушка и дед как со стороны отца, так и со стороны матери; В третью очередь – дядя и тетя наследодателя; в четвертую — лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до открытия наследства; В пятую — другие родственники наследодателя вплоть до шестой степени родства включительно, причем родственники более близкой степени родства устраняют от права наследования родственников дальнейшей степени родства.

Что делать, если документы на право собственности отсутствуют

Подавать информационную заявку о повреждении или уничтожении жилья необходимо даже в ситуации, когда документы на право собственности утрачены, забыты или уничтожены. На первом этапе достаточно будет только заявки.

Документы о праве собственности, если они есть, можно добавить позже.

Если их нет (потерялись, сгорели и т.д.) — законопроектом о восстановлении жилья, поврежденного или уничтоженного оккупантами, предусмотрено создание Комиссии, которая будет заниматься этим вопросом.

Все документы на право собственности жилья обычно содержатся в реестрах, доступных для государства.