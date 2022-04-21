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21.04.2022  17:20   Виталий Хиневич

В Хмельницкой области харьковчанин продавал несуществующий товар

Житель Харькова занимался мошенничеством в интернете.

Мошенник
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
Сообщается, что 7 апреля злоумышленник опубликовал на одной из интернет платформ объявление о продаже ДСП плит, которых не имел, указав при этом дешевую цену за товар. 
 
На объявление откликнулась волонтер из Харькова, которая помогает местным жителям латать окна с помощью указанных материалов.
 
Мужчина сказал, что организует доставку в Харьков. Доверившись мошеннику, волонтер перечислила ему 87 тысяч гривен. Однако, товар до адресата так и не дошел.
 
В ходе следственно-оперативных мероприятий удалось найти злоумышленника. Им оказался 36-летний житель Харькова, который  переехал жить в Хмельницкий.
 
На данный момент мужчине объявили о подозрении в совершении преступления, денежные средства он вернул волонтеру обратно. 
 
Напомним, мошенник из Харькова наживался на желающих эвакуироваться из города.
 
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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