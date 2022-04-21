21.04.2022 17:20 Виталий Хиневич

В Хмельницкой области харьковчанин продавал несуществующий товар

Житель Харькова занимался мошенничеством в интернете.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, что 7 апреля злоумышленник опубликовал на одной из интернет платформ объявление о продаже ДСП плит, которых не имел, указав при этом дешевую цену за товар.

На объявление откликнулась волонтер из Харькова, которая помогает местным жителям латать окна с помощью указанных материалов.

Мужчина сказал, что организует доставку в Харьков. Доверившись мошеннику, волонтер перечислила ему 87 тысяч гривен. Однако, товар до адресата так и не дошел.

В ходе следственно-оперативных мероприятий удалось найти злоумышленника. Им оказался 36-летний житель Харькова, который переехал жить в Хмельницкий.

На данный момент мужчине объявили о подозрении в совершении преступления, денежные средства он вернул волонтеру обратно.

Напомним, мошенник из Харькова наживался на желающих эвакуироваться из города.