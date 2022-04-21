    
Главная Новости Харькова ЖКХ В Харькове меняют пожарные гидранты
21.04.2022  12:04   Рита Парфенова

В Харькове меняют пожарные гидранты

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» проводит замену пожарных гидрантов с последующей промывкой водой.

КП «Харьковводоканал» проводит замену пожарных гидрантов

Данные работы проводятся по прендписанию ГСЧС с целью обеспечения пожарной безопасности в Харькове, передает РЕДПОСТ.

Вместо технически изношенных пожарных гидрантов устанавливают новые, современные европейского качества, которые бы надежно работали и обеспечивали максимальную оперативность при пожаротушении.

«В городе значительно возросло количество пожаров после взрывов. Нагрузка на пожарные гидранты увеличилась в разы, особенно в тех районах, где интенсивность обстрелов особенно высокая. К задаче заменить изношенные гидранты подошли очень ответственно, ведь скорость при тушении пожара спасает жизни наших жителей. Привлечены все силы, чтобы выполнить работы оперативно и качественно»,- сообщил заместитель гендиректора по эксплуатации водопроводного хозяйства - директор Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал»  Владлен Волков.

По его словам, службы КП «Харьковводоканал» совместно с ГСЧС приняли взаимное решение активизировать работу по ремонту пожарных гидрантов и особое внимание уделить устройствам, расположенным возле особо важных объектов c массовым пребыванием людей.

Напомним, в Харькове восстанавливают работу альтернативного водообеспечения горожан.

Тэги:  водоканал, гидрант, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.04 ЖКХ Коммунальщики Харькова устраняют повреждения коллектора 14.04 ЖКХ В Харькове за сутки устранено шесть повреждений на трубопроводах 08.04 ЖКХ Водоканал оперативно реагирует на десятки ежедневных заявлений харьковчан
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 