21.04.2022 12:04 Рита Парфенова

В Харькове меняют пожарные гидранты

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» проводит замену пожарных гидрантов с последующей промывкой водой.

Данные работы проводятся по прендписанию ГСЧС с целью обеспечения пожарной безопасности в Харькове, передает РЕДПОСТ.

Вместо технически изношенных пожарных гидрантов устанавливают новые, современные европейского качества, которые бы надежно работали и обеспечивали максимальную оперативность при пожаротушении.



«В городе значительно возросло количество пожаров после взрывов. Нагрузка на пожарные гидранты увеличилась в разы, особенно в тех районах, где интенсивность обстрелов особенно высокая. К задаче заменить изношенные гидранты подошли очень ответственно, ведь скорость при тушении пожара спасает жизни наших жителей. Привлечены все силы, чтобы выполнить работы оперативно и качественно»,- сообщил заместитель гендиректора по эксплуатации водопроводного хозяйства - директор Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.



По его словам, службы КП «Харьковводоканал» совместно с ГСЧС приняли взаимное решение активизировать работу по ремонту пожарных гидрантов и особое внимание уделить устройствам, расположенным возле особо важных объектов c массовым пребыванием людей.

Напомним, в Харькове восстанавливают работу альтернативного водообеспечения горожан.