21.04.2022 12:06 Виталий Хиневич

В Харьковской области оккупанты расстреляли волонтеров

Россияне полностью изолируют от Украины оккупированные населенные пункты, запрещают эвакуацию и не допускают волонтеров.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что на данный момент заблокированы все оккупированные населенные пункты Великобурлукского района Харьковской области. Выезд возможен только на территорию РФ.

Кроме этого, действует абсолютный запрет на доставку гуманитарных грузов с контролируемой Украиной территории. Местные жители предупреждены о том, что волонтеры, которые пытаются доставить помощь, расстреливаются. Недавно стало известно о расстреле волонтеров, ехавших из поселка городского типа Шевченково Харьковской области.

По состоянию на 20 апреля в районе отсутствует мобильная связь. Многие населенные пункты остались без электроснабжения. Не работают банкоматы, а продукты продаются по завышенным ценам. Отсутствует медицинская помощь и снабжение лекарствами, дороги минируются.

Напомним, в Харьковской области нашли боеприпасы на миллионы долларов.