17.04.2022 11:47 Рита Парфенова

Из банка в Харькове мародеры вынесли технику

Двум злоумышленникам сообщили подозрении и заключили под стражу

Ограбление банка произошло 14 апреля сего года в Слободском районе Харькова, предает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру.



Двое мужчин 24 и 29 лет проникли в банк и похитили оттуда компьютерную технику.





В настоящее время мародеры задержаны, им сообщено о подозрении по факту кражи, совершенной по предварительному сговору группой лиц и в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины).



В порядке ст. 615 УПК Украины относительно подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 30 суток.

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