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17.04.2022  11:47   Рита Парфенова

Из банка в Харькове мародеры вынесли технику

Двум злоумышленникам сообщили подозрении и заключили под стражу

мародеры вынесли технику из банка

Ограбление банка произошло 14 апреля сего года в Слободском районе Харькова, предает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру.

Двое мужчин 24 и 29 лет проникли в банк и похитили оттуда компьютерную технику.

мародеры вынесли технику из банка

В настоящее время мародеры задержаны, им сообщено о подозрении по факту кражи, совершенной по предварительному сговору группой лиц и в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины).

В порядке ст. 615 УПК Украины относительно подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 30 суток.

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Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  кража, прокуратура, харьков
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