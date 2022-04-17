17.04.2022 12:02 Виталий Хиневич

На Харьковщине оккупанты обстреляли автомобиль

В Изюмском районе Харьковской области обстреляли транспортное средство.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

Сообщается, что 16 апреля в Изюмском районе Харьковской области оккупанты обстреляли автомобиль, на котором семья из города Изюм пыталась эвакуироваться. В результате действий оккупантов 15-летняя девочка получила ранения.

Кроме этого сообщается, что более 563 детей пострадало в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, при этом 202 ребенка погибли и более 361 получили ранения.

Напомним, 16 апреля 2022 около 11:45 российские военнослужащие, используя крылатую ракету большой дальности «Калибр», обстреляли Слободской и Основянский район города Харьков.