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17.04.2022  12:02   Виталий Хиневич

На Харьковщине оккупанты обстреляли автомобиль

В Изюмском районе Харьковской области обстреляли транспортное средство.

Изюм Харьковская область
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.
 
Сообщается, что 16 апреля в Изюмском районе Харьковской области оккупанты обстреляли автомобиль, на котором семья из города Изюм пыталась эвакуироваться. В результате действий оккупантов 15-летняя девочка получила ранения.
 
Кроме этого сообщается, что более 563 детей пострадало в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, при этом 202 ребенка погибли и более 361 получили ранения.
 
Напомним, 16 апреля 2022 около 11:45 российские военнослужащие, используя крылатую ракету большой дальности «Калибр», обстреляли Слободской и Основянский район города Харьков.
 
Источник:   Офис генерального прокурора Украины
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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