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17.04.2022  12:17   Рита Парфенова

Игорь Терехов поздравил харьковчан с Вербным воскресеньем

Мэр Харькова пожелал жителям, чтобы святая верба оберегала каждый дом в нашем городе от беды.


Фото из открытых источников

Поздравление Харьковского городского головы Игоря Терехова с Вербным воскресеньем опубликовали на сайте горсовета, передает РЕДПОСТ.
 
«Дорогие харьковчане! В преддверии Пасхи мы празднуем Вербное воскресенье. Этот светлый день напоминает нам об учении и жизненном пути Иисуса Христа.
 
Праздник посвящен торжественному появлению Иисуса в Иерусалиме накануне его смерти во имя искупления грехов человечества. Он шел с миром, в сопровождении своих учеников - апостолов, а люди предали его.
 
Прошли тысячелетия, и мы чтим эту историю и передаем из поколения в поколение, чтобы потомки знали - вечны лишь добрые деяния, а злые остаются на страницах летописей с порицанием.
 
Такая участь ждет каждого, кто забывает истинный смысл жизни и ценность человеческого бытия.
 
В этот день я желаю, чтобы святая верба оберегала каждый дом в нашем городе от беды. Пусть скорее наступит мир, а семьи живут счастливо и благополучно, вместе и в родном городе!» - говорится в поздравлении.

Тэги:  игорь терехов, харьков, поздравление
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