17.04.2022 12:17 Рита Парфенова

Игорь Терехов поздравил харьковчан с Вербным воскресеньем

Мэр Харькова пожелал жителям, чтобы святая верба оберегала каждый дом в нашем городе от беды.



Фото из открытых источников

Поздравление Харьковского городского головы Игоря Терехова с Вербным воскресеньем опубликовали на сайте горсовета, передает РЕДПОСТ.



«Дорогие харьковчане! В преддверии Пасхи мы празднуем Вербное воскресенье. Этот светлый день напоминает нам об учении и жизненном пути Иисуса Христа.



Праздник посвящен торжественному появлению Иисуса в Иерусалиме накануне его смерти во имя искупления грехов человечества. Он шел с миром, в сопровождении своих учеников - апостолов, а люди предали его.



Прошли тысячелетия, и мы чтим эту историю и передаем из поколения в поколение, чтобы потомки знали - вечны лишь добрые деяния, а злые остаются на страницах летописей с порицанием.



Такая участь ждет каждого, кто забывает истинный смысл жизни и ценность человеческого бытия.



В этот день я желаю, чтобы святая верба оберегала каждый дом в нашем городе от беды. Пусть скорее наступит мир, а семьи живут счастливо и благополучно, вместе и в родном городе!» - говорится в поздравлении.