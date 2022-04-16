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16.04.2022  13:36   Рита Парфенова

Сколько поврежденных водоводов восстановили в Харькове 15 апреля

За прошедшие сутки было устранено три повреждения на городских трубопроводах холодного водоснабжения и приведено в порядок девять смотровых колодцев.

В Харькове восстанавливают поврежденные водоводы

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал», передает РЕДПОСТ

Сегодня работы по ремонту и восстановлению поврежденных участков трубопроводов продолжаются почти во всех районах города.

По словам начальника Основянского района службы внешних водопроводных сетей комплекса «Харьковводоснабжение» Игоря Кима, районные бригады аварийно-восстановительных работают четко и слаженно, каждый день прилагая все усилия и профессиональные навыки для возобновления водоснабжения харьковчанам.

«Конечно же, военные действия внесли свои коррективы в умелые, слаженные действия подразделения. Поэтому, зачастую приходиться принимать неординарные решения для того, чтобы в кратчайшее время провести необходимый комплекс ремонтных работ на поврежденных участках трубопроводов холодного водоснабжения. При этом, ни в коем случае не забываем о безопасности работников и делаем все от нас зависящее, чтобы горожане были с водой. И здесь на первое место выходит огромная ответственность перед харьковчанами», - подчеркнул Игорь Ким.

В Харькове восстанавливают поврежденные водоводы

Начальник Основянского района службы внешних водопроводных сетей отметил, что подразделение полностью обеспечено всем необходимым для выполнения ремонтно-восстановительных работ на трубопроводах холодного водоснабжения.

В Харькове восстанавливают поврежденные водоводы

Коммульщики просят харьковчан: чтобы ускорить процесс ремонта, подробно сообщайте об утечках воды: указывайте точный адрем и само место утечки, оставляте свой номер телефона  для уточнения. Эту информацию можно сообщить по телефону 15-33.

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Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, харьков
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