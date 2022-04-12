12.04.2022 20:59 Дмитрий Колоней

По двести повреждений в день устраняют коммунальщики в Харькове

Об этом сообщил начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан.

Как сообщает РЕДПОСТ , аварийно-ремонтные бригады КП «Харьковводоканал» каждый день отрабатывают около 200 заявок на устранение повреждений на внутридомовых системах во всех районах города.

По его словам, специалисты ежедневно проводят ремонтные и аварийно-восстановительные работы на внутридомовых системах водоснабжения и водоотведения, а также ливневой канализации.

Одним из приоритетных направлений работы службы является обеспечение водой жильцов пострадавших от обстрелов домов.

«В силу определенных обстоятельств часть харьковчан из поврежденных домов не имеет возможности эвакуироваться. Поэтому мы прилагаем все усилия и профессиональные навыки, чтобы эти люди обязательно были обеспечены водой», - отметил Валерий Харлан.

Постоянно контрлируются работниками управления и подвальные помещения, служащие убежищами. Операвтно ликвидировать аварии позволяют слаженные действия ремонтников, диспетчеров и самих жильцов.