    
Главная Новости Харькова ЖКХ По двести повреждений в день устраняют коммунальщики в Харькове
12.04.2022  20:59   Дмитрий Колоней

По двести повреждений в день устраняют коммунальщики в Харькове

Об этом сообщил начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан.

Как сообщает РЕДПОСТ, аварийно-ремонтные бригады КП «Харьковводоканал» каждый день отрабатывают около 200 заявок на устранение повреждений на внутридомовых системах во всех районах города.
 
По его словам, специалисты ежедневно проводят ремонтные и аварийно-восстановительные работы на внутридомовых системах водоснабжения и водоотведения, а также ливневой канализации.
Одним из приоритетных направлений работы службы является обеспечение водой жильцов пострадавших от обстрелов домов. 
 
«В силу определенных обстоятельств часть харьковчан из поврежденных домов не имеет возможности эвакуироваться. Поэтому мы прилагаем все усилия и профессиональные навыки, чтобы эти люди обязательно были обеспечены водой», - отметил Валерий Харлан. 
 
Постоянно контрлируются работниками управления и подвальные помещения, служащие убежищами. Операвтно ликвидировать аварии позволяют слаженные действия ремонтников, диспетчеров и самих жильцов.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  вода, ремонт труб, харьков, коммунальщики
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.04 ЖКХ С пятью авариями справились за сутки харьковские коммунальщики 12.04 ЖКХ ХТС продолжают подавать тепло и горячую воду в дома Харькова (фото) 09.04 ЖКХ Водоканал ведет ремонт в шести районах Харькова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 