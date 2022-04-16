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16.04.2022  14:05   Рита Парфенова

Уровень радиации в Харькове на 16 апреля

По состоянию на 16 апреля 2022 года радиационный фон в Харькове соответствует норме.


Фото из открытых источников

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра, передает РЕДПОСТ.

По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЦКПХ МЗ», по состоянию на 16 апреля 2022 года уровни внешнего гамма–излучения составляют:

  • 0,11-0,13 мкЗв/час по Харькову,
  • 0,10-0,15 мкЗв/час по Харьковской области.

Данные результаты не превышают значений природного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).

Ранее РЕДПОСТ сообщал о состоянии радиационного фона в Харькове и области на 14 апреля.

 

 

Тэги:  радиация, харьков
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