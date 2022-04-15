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15.04.2022  21:03   Дмитрий Колоней

Мы все равно приведем наш город в порядок,- Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об отмене планировавшегося субботника.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Телеграмм-канал Харьковского городского головы Игоря Терехова, завтрашний субботник отменен из-за обстрелов.
 
«Мы планировали на завтра общегородской субботник. Но, в связи с обстрелами, которые участились в городе Харькове, я принял решение перенести его. Мы обязательно выйдем с вами и проведем субботник, как только позволит военная обстановка», - отметил городской голова. 
 
Напомним, присоединиться к инициативе могут все желающие. В планах остается санитарная уборка города, обкапывание  деревьев, посев травы,  уборка детских и спортивных площадок, площадок для выгула собак и бесхозных территорий. О дате проведения субботника будет сообщено позже.
 
Как отметил в своем видеообращении руководитель города: "Мы все равно приведем наш город в порядок". 
 
Также Игорь Терехов поздравил еврейскую общину с праздником весны и истинной свободы - Песах.
 
Руководитель города напомнил: "Сегодня мы закончили отопительный сезон. И уже начали готовиться к следующему. Наши тепловики - герои и патриоты Харькова и Украины". 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове Департамент жилищно-коммунального хозяйства совместно с волонтерами проекта «Восстановим Харьков вместе» планировалось проввести субботник.
 
 

 

Тэги:  игорь терехов, агрессия россии, харьков
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