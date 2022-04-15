15.04.2022 21:03 Дмитрий Колоней

Мы все равно приведем наш город в порядок,- Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об отмене планировавшегося субботника.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Телеграмм-канал Харьковского городского головы Игоря Терехова, завтрашний субботник отменен из-за обстрелов.

«Мы планировали на завтра общегородской субботник. Но, в связи с обстрелами, которые участились в городе Харькове, я принял решение перенести его. Мы обязательно выйдем с вами и проведем субботник, как только позволит военная обстановка», - отметил городской голова. Напомним, присоединиться к инициативе могут все желающие. В планах остается санитарная уборка города, обкапывание деревьев, посев травы, уборка детских и спортивных площадок, площадок для выгула собак и бесхозных территорий. О дате проведения субботника будет сообщено позже.

Как отметил в своем видеообращении руководитель города: "Мы все равно приведем наш город в порядок".

Также Игорь Терехов поздравил еврейскую общину с праздником весны и истинной свободы - Песах.

Руководитель города напомнил: "Сегодня мы закончили отопительный сезон. И уже начали готовиться к следующему. Наши тепловики - герои и патриоты Харькова и Украины".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове Департамент жилищно-коммунального хозяйства совместно с волонтерами проекта «Восстановим Харьков вместе» планировалось проввести субботник