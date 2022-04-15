15.04.2022 21:47 Дмитрий Колоней

Американцы пришли на помощь харьковским спасателям (фото)

Харьковчанам пришла помощь от Агентства США по международному развитию.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ХОГА, подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС получили 100 медицинских аптечек для оказания неотложной помощи,которые были предоставлены Агентством США по международному развитию (USAID).

Как отметил директор Департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол, руководство Харьковской областной военной администрации круглосуточно контактирует с руководством и сотрудниками ГУ Государственной службы Украины чрезвычайных ситуаций в Харьковской области, оказывает всяческую поддержку и помощь нашим спасателям, способствует улучшению материально-технической базы подразделений службы спасения.

«Мы понимаем, в каких условиях сейчас приходится работать харьковским спасателям. Сегодня мы совместно USAID предоставляем спасателям Харьковского гарнизона 100 медицинских аптечек, что позволит оказывать первую лечебную помощь, как самим работникам ГСЧС, так и жителям, пострадавшим при возникновении чрезвычайных ситуаций», - рассказал Иван Сокол.