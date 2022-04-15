    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Американцы пришли на помощь харьковским спасателям (фото)
15.04.2022  21:47   Дмитрий Колоней

Американцы пришли на помощь харьковским спасателям (фото)

Харьковчанам пришла помощь от Агентства США по международному развитию.

Харьковским спасателям помогло Агентство США по международному развитию USAID
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА, подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС получили 100 медицинских аптечек для оказания неотложной помощи,которые были предоставлены Агентством США по международному развитию (USAID).
 
Харьковским спасателям помогло Агентство США по международному развитию USAID
 
Как отметил директор Департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол, руководство Харьковской областной военной администрации круглосуточно контактирует с руководством и сотрудниками ГУ Государственной службы Украины чрезвычайных ситуаций в Харьковской области, оказывает всяческую поддержку и помощь нашим спасателям, способствует улучшению материально-технической базы подразделений службы спасения.
 
Харьковским спасателям помогло Агентство США по международному развитию USAID
 
«Мы понимаем, в каких условиях сейчас приходится работать харьковским спасателям. Сегодня мы совместно USAID предоставляем спасателям Харьковского гарнизона 100 медицинских аптечек, что позволит оказывать первую лечебную помощь, как самим работникам ГСЧС, так и жителям, пострадавшим при возникновении чрезвычайных ситуаций», - рассказал Иван Сокол.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  спасатели, аптечки, харьков, украина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.04 Криминал и происшествия Спасатели разбирали завалы после обстрелов в Харькове (фото) 15.04 Общество Спасателям Харьковской области передали средства первой медицинской помощи 14.04 Общество Святослав Вакарчук встретился с харьковскими спасателями (фото, видео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 