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14.04.2022  15:59   Дмитрий Колоней

В Харькове за сутки устранено шесть повреждений на трубопроводах

Об этом сообщила начальник Холодногорского участка управления по техобслуживанию внутридомовых систем Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» Елена Фольверко.

Как сообщает РЕДПОСТ, по информации Елены Фольверко, с начала войны в городе выполняют заявки на ремонт сетей во всех домах района, а также в зданиях социальной сферы, детских садах и школах. В первую очередь, занимаются прочисткой канализационных стоков, чтобы не допустить подтопления подвалов. Кроме того, обеспечивают водоснабжение в разрушенных или пострадавших от обстрелов домах.
 
В целом, ежедневно выполняется более 15 заявок разного характера и объема работ, в частности, устраняются аварийные ситуации на системах водоснабжения и водоотводения, прочищаются закупорки на сетях.
 
«Сегодня трудно всем, а без воды или с нарушенной системой канализационных стоков - еще сложнее. Переподключаем сети в квартирах, проводим через другие подъезды. Делаем все возможное, чтобы облегчить проживание людей и создать комфортные условия», - подчеркнула Елена Фольверко.
 
На предприятии сообщили, что за прошедшие сутки бригады Комплекса «Харьковводоснабжение» устранили шесть повреждений на трубопроводах и привели в порядок четыре смотровых колодца. Кроме того, каждый день рабочие выполняют более 55 заявок на прочистку наружных канализационных сетей.
 
Тэги:  водоканал, ремонт сетей, харьков, холодная гора
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