14.04.2022 15:59 Дмитрий Колоней

В Харькове за сутки устранено шесть повреждений на трубопроводах

Об этом сообщила начальник Холодногорского участка управления по техобслуживанию внутридомовых систем Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» Елена Фольверко.

Как сообщает РЕДПОСТ , по информации Елены Фольверко, с начала войны в городе выполняют заявки на ремонт сетей во всех домах района, а также в зданиях социальной сферы, детских садах и школах. В первую очередь, занимаются прочисткой канализационных стоков, чтобы не допустить подтопления подвалов. Кроме того, обеспечивают водоснабжение в разрушенных или пострадавших от обстрелов домах.

В целом, ежедневно выполняется более 15 заявок разного характера и объема работ, в частности, устраняются аварийные ситуации на системах водоснабжения и водоотводения, прочищаются закупорки на сетях.

«Сегодня трудно всем, а без воды или с нарушенной системой канализационных стоков - еще сложнее. Переподключаем сети в квартирах, проводим через другие подъезды. Делаем все возможное, чтобы облегчить проживание людей и создать комфортные условия», - подчеркнула Елена Фольверко.

На предприятии сообщили, что за прошедшие сутки бригады Комплекса «Харьковводоснабжение» устранили шесть повреждений на трубопроводах и привели в порядок четыре смотровых колодца. Кроме того, каждый день рабочие выполняют более 55 заявок на прочистку наружных канализационных сетей.