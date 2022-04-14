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14.04.2022  16:21   Виталий Хиневич

Переговоры Украины и России: на каком этапе находится переговорный процесс

Юридические консультанты обеих стран работают над окончательной формулировкой заявления по переговорам в Стамбуле.

Подоляк
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление Михаила Подоляка в эфире «ТСН».
 
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что сегодня юридические консультанты Украины и России работают над формулировкой "стамбульского коммюнике", чтобы не допустить в дальнейшем новых эскалаций и обеспечить мирное послевоенное будущее Украины.
 
По его словам, сегодня продолжается обсуждение так называемого "стамбульского коммюнике", а именно его юридических формулировок.
 
"Сегодня идет обсуждение так называемого "стамбульского коммюнике", юридических формул, которые там прописаны, которые предложены украинской стороной для того, чтобы мы могли выйти действительно на гарантии безопасности для Украины и чтобы у нас не повторялись такие эскалации и такие военные действия, которые "предложила" Российская Федерация, которая разрушает сегодня наши города, гражданскую инфраструктуру и прочее", — сообщил Подоляк.
 
Советник руководителя ОП отмечает, что юридические консультанты обеих стран работают над формулировками "стамбульского коммюнике" и уточнением позиций для того, чтобы это соответствовало международно-правовым нормам, которые должны описывать послевоенное время в Украине.
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  агрессия россии
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