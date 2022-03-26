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26.03.2022  17:57   Дмитрий Колоней

В Харькове полицейские доставили гуманитарную помощь семьям с детьми и пожилым (фото)

В Харькове работники отдела специальной полиции доставляют продукты и товары первой необходимости тем, кто в этом нуждается.

В Харькове полицейские доставили гуманитарную помощь семьям с детьми и пожилым
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, семьи с маленькими детьми, пожилые люди получили гуманитарную помощь, которую доставили сотрудники отдела спецполиции Главного управления полиции в Харьковской области. Многим харьковчанам такая забота помогает преодолевать трудности, связанные с войной.
Внимание стражей порядка к бытовым проблемам граждан, к их самочувствию является основной задачей полиции в страшные времена российского вторжения в Украину.
 
В Харькове полицейские доставили гуманитарную помощь семьям с детьми и пожилым
 
В Харькове полицейские доставили гуманитарную помощь семьям с детьми и пожилым
 
Несмотря на ряд специфических профессиональных задач, все территориальные подразделения полиции Харьковщины продолжат сотрудничество с волонтерами и будут поддерживать гражданское население.
 
Тэги:  агрессия россии, гуманитарная помощь, харьков
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