26.03.2022 17:57 Дмитрий Колоней

В Харькове полицейские доставили гуманитарную помощь семьям с детьми и пожилым (фото)

В Харькове работники отдела специальной полиции доставляют продукты и товары первой необходимости тем, кто в этом нуждается.

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Полицию, семьи с маленькими детьми, пожилые люди получили гуманитарную помощь, которую доставили сотрудники отдела спецполиции Главного управления полиции в Харьковской области. Многим харьковчанам такая забота помогает преодолевать трудности, связанные с войной.

Внимание стражей порядка к бытовым проблемам граждан, к их самочувствию является основной задачей полиции в страшные времена российского вторжения в Украину.

Несмотря на ряд специфических профессиональных задач, все территориальные подразделения полиции Харьковщины продолжат сотрудничество с волонтерами и будут поддерживать гражданское население.