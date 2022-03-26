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26.03.2022  18:41   Дмитрий Колоней

Помочь Харьковскому зоопарку теперь проще

Все желающие могут прийти на выручку Харьковскому зоопарку, сделав денежный перевод в разной валюте.


Помочь Харьковскому зоопарку теперь проще
Как сообщает РЕДПОСТ, сотрудники зоопрака делают все возможное, чтобы помочь подопечным. Некоторые работники даже перевезли в зоопарк свои семьи, чтобы заботиться о животных. Однако в такие трудные времена трудно найти пищу, ведь, например, обезьянам нужны фрукты и овощи, хищникам - мясо.
 
«Большинство людей уехали из города, чтобы спасти свои жизни и жизни своих семей, но самые смелые все еще остались и пытаются накормить и защитить животных. Мы делаем возможное и невозможное, чтобы найти пищу для наших друзей из зоопарка. Когда мы смотрим в глаза нашим животным, мы видим страх и печаль, но мы делаем все, чтобы помочь, накормить и защитить наш зоомир!» – подчеркнули в Харьковском зоопарке.
 
Если есть возможность, можно сделать денежный перевод, перейдя по ссылкам:
 
- в евро;
 

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  зоопарк, помощь, харьков, украина
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