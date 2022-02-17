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17.02.2022  15:20   Виталий Хиневич

На Харьковщине пограничники нашли мужчину без документов

В Харьковской области пограничники задержали мужчину без документов возле государственной границы.

Задержанный мужчина
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Восточное региональное управление государственной пограничной службы.
 
Сообщается, что 16 февраля пограничники, выполняя служебные обязанности возле поселка Сотницкий Казачок выявили и задержали неизвестного мужчину. 
 
Как позже выяснилось, задержанным оказался 55-летний житель поселка Сотницкий Казачок.  По словам мужчины, после выпитого спиртного он заблудился и не мог найти обратную дорогу к своему дому. У государственной границы сообщил, что оказался ошибочно.
 
 
За попытку незаконного пересечения границы на правонарушителя  составили административный протокол.
 
Напомним, ранее на Харьковщине задержали мужчину, который хотел незаконно перейти государственную границу.
 
Источник:   Восточное региональное управление государственной пограничной службы
 Тэги:  происшествие, харьков
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