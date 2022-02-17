17.02.2022 14:59 Дмитрий Колоней
С мая украинцы будут платить за газ иначе
Законопроектом №2553 Верховной Рады предусматривается новая система.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
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на сайт парламента Украины, законопроект был одобрен Верховной Радой в ноябре 2021 года. Согласно новым принципам украинцам потребленное топливо будут считать не в кубометрах, а в киловатт-часах. Оплата будет не за объем сжигаемого газа, а за полученные единицы энергии. Переводить объем газа в киловатт энергии будет газовый оператор.
"Газ, который доходит до потребителя, – это результат смешивания газа из разных источников. Поэтому его теплота сгорания меняется в зависимости от региона, газопровода, сезона и даже времени суток... Потребители из регионов, в которых меньше теплота сгорания, будут платить меньше при тех же объемах газа, которые потребляются", – прокомментировал
начальник управления метрологии и газоизмерения "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Николай Болховитин. Как отметил Николай Болховитин, оплата за газ может уменьшиться, если не поднимутся тарифы.
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