17.02.2022 14:49 Екатерина Стрельцова

Зрительный зал ДК "ХЭМЗ" переоборудуют под харьковских спортсменов (фото)

С просьбой о перепланировке помещения к мэру Харькова Игорю Терехову обратилась директор ДЮСШ по художественной гимнастике ХО ФСО «Украина» Ольга Савиных.



Фото: Василий Голосный

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , зрительский зал Дворца культуры планируют переоборудовать под нужды Харьковской сборной по художественной гимнастике.

Сами тренеры говорят, что для занятий детей здание Дворца культуры подходит идеально - из-за высоты потолков. Но при этом необходимо расширять площадь для тренировок. Мэр города Игорь Терехов лично осмотрел помещение и пообещал решить проблему.

Сам зал используются не только для занятий гимнасток, здесь продолжают ставить спектакли и проводить концерты. Поэтому, отмечает руководитель города, очень важно учитывать интересы всех пользователей, а также решить технические и имущественные вопросы для того, чтобы создать комфортные условия и для организации тренировок и для проведения культурных мероприятий.

"Поэтому я принял решение о том, что мы посмотрим, как сделать так, чтобы сделать траснформер, чтобы сцена продлевалась, когда это необходимо. И в тоже время не было в ущерб людям, в ущерб зрительским местам. Поэтому эту задачу я поставил перед соответствующими службами и конструкторами. Дальше будем смотреть как ее выполнить", - подчеркнул Игорь Терехов.

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