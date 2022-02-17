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17.02.2022  14:49   Екатерина Стрельцова

Зрительный зал ДК "ХЭМЗ" переоборудуют под харьковских спортсменов (фото)

С просьбой о перепланировке помещения к мэру Харькова Игорю Терехову обратилась директор ДЮСШ по художественной гимнастике ХО ФСО «Украина» Ольга Савиных.


Фото: Василий Голосный
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ,  зрительский зал Дворца культуры планируют переоборудовать под нужды Харьковской сборной по художественной гимнастике. 
 
Сами тренеры говорят, что для занятий детей здание Дворца культуры подходит идеально - из-за высоты потолков. Но при этом необходимо расширять площадь для тренировок. Мэр города Игорь Терехов лично осмотрел помещение и пообещал решить проблему. 
 
Сам зал используются не только для занятий гимнасток, здесь продолжают ставить спектакли и проводить концерты. Поэтому, отмечает руководитель города, очень важно учитывать интересы всех пользователей, а также решить технические и имущественные вопросы для того, чтобы создать комфортные условия и для организации тренировок и для проведения культурных мероприятий. 
 
"Поэтому я принял решение о том, что мы посмотрим, как сделать так, чтобы сделать траснформер, чтобы сцена продлевалась, когда это необходимо. И в тоже время не было в ущерб людям, в ущерб зрительским местам. Поэтому эту задачу я поставил перед соответствующими службами и конструкторами. Дальше  будем смотреть как ее выполнить", - подчеркнул Игорь Терехов.

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Тэги:  дк хэмз, игорь терехов, харьков
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