Пожар в Харькове: спасатели два часа тушили сарай (фото)

Бойцы ГСЧС ликвидировали пожар в нежилом здании Основянского района Харькова.
Сигнал о пожаре на улице Михаила Михновского, 72 в Харькове поступил в Службу спасения около половины восьмого вечера 2 февраля, передает РЕДПОСТ.
Сообщили, что в частном секторе города в одном из дворов горит сарай. На вызов отправились три отделения пожарных. На месте выяснилось, что горит крыша сарая на площади 40 квадратных метров.
В течение 10 минут огнеборцы локализовали пожар. Полная ликвидирация огня состоялась к половине десятого вечера. Сейчас устанавливается причина, по которой произошло возгорание.
Напомним, 1 февраля около пяти часов вечера на улице Мерефянской, 22 в г. Люботине спасатели, прибывшие тушить хозяйственное сооружение, обнаружили тело владельца дома, мужчины примерно 40-летнего возраста. Вероятной причина пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Комментариев: 0
Преодолеть лень сегодня труднее, чем обычно. Зато, если удалось раскачаться – тогда любая задача окажется по плечу.
Снег к утру закончится и больше осадков не предвидится. До самого вечера в Харькове будет держаться облачная погода.
3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.
влажность:
давление:
ветер: