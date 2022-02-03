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03.02.2022  08:50   

Пожар в Харькове: спасатели два часа тушили сарай (фото)

Бойцы ГСЧС ликвидировали пожар в нежилом здании Основянского района Харькова.

Пожар Харьков: спасатели тушили сарай на улице Михновского

Сигнал о пожаре на улице Михаила Михновского, 72 в Харькове поступил в Службу спасения около половины восьмого вечера 2 февраля, передает РЕДПОСТ.

Пожар Харьков: спасатели тушили сарай на улице Михновского

Сообщили, что в частном секторе города в одном из дворов горит сарай. На вызов отправились три отделения пожарных. На месте выяснилось, что горит крыша сарая на площади 40 квадратных метров.

Пожар Харьков: спасатели тушили сарай на улице Михновского

В течение 10 минут огнеборцы локализовали пожар. Полная ликвидирация огня состоялась к половине десятого вечера. Сейчас устанавливается причина, по которой произошло возгорание.

Пожар Харьков: спасатели тушили сарай на улице Михновского

Напомним, 1 февраля около пяти часов вечера на улице Мерефянской, 22 в г. Люботине спасатели, прибывшие тушить хозяйственное сооружение, обнаружили тело владельца дома, мужчины примерно 40-летнего возраста. Вероятной причина пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Тэги:  пожар, харьков
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