03.02.2022 08:50

Пожар в Харькове: спасатели два часа тушили сарай (фото)

Бойцы ГСЧС ликвидировали пожар в нежилом здании Основянского района Харькова.

Сигнал о пожаре на улице Михаила Михновского, 72 в Харькове поступил в Службу спасения около половины восьмого вечера 2 февраля, передает РЕДПОСТ.





Сообщили, что в частном секторе города в одном из дворов горит сарай. На вызов отправились три отделения пожарных. На месте выяснилось, что горит крыша сарая на площади 40 квадратных метров.





В течение 10 минут огнеборцы локализовали пожар. Полная ликвидирация огня состоялась к половине десятого вечера. Сейчас устанавливается причина, по которой произошло возгорание.

Напомним, 1 февраля около пяти часов вечера на улице Мерефянской, 22 в г. Люботине спасатели, прибывшие тушить хозяйственное сооружение, обнаружили тело владельца дома, мужчины примерно 40-летнего возраста. Вероятной причина пожара стало неосторожное обращение с огнем.