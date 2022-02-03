03.02.2022 09:19

3 февраля — конец ретроградного Меркурия: советы и предсказания для каждого знака зодиака

3 февраля 2022 года заканчивается ретроградное движение Меркурия, старт которому был дан 14 января. Что принесет его окончание?

Меркурий заканчивает свое ретроградное движение 3 февраля, и наступает новый этап в жизни представителей всех зодиакальных знаков. Чтобы жизнь складывалась более благополучно, Joinfo.com предлагает прислушаться к советам и предсказаниям, которыми щедро поделилась Вселенная, передает РЕДПОСТ.

Конец ретроградного Меркурия

Февраль начался как нельзя лучше. После Новолуния в Водолее, которое пришлось на первый день месяца, наступает еще один наполненный энергией космический момент - 3 февраля.



Меркурий, планета общения, выходит из ретроградного состояния и перемещается в созвездие Козерога, рекомендуя сосредоточить свое внимание на главных жизненных целях, построении карьеры и отношениях с окружающими людьми. Звезды говорят, что теперь пришло время сосредоточиться на вещах, которые действительно имеют первостепенное значение. Необходимо продумать долгосрочные планы, выбирая варианты, которые быстрее приведут к намеченным целям.

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Меркурий способен оказать сильное влияние на то, как мы общаемся, думаем и планируем. Козерог — земной знак, которым управляет Сатурн, он славится своей твердой позицией и способностью с головой окунуться в решение всех проблем.

На чем стоит сосредоточиться представителям различных зодиакальных знаков?

Овен

Овны смогут начать новую захватывающую главу в своей жизни. После периода, когда они не понимали, какой путь выбрать, сейчас им удастся отыскать ответы даже на очень трудные вопросы и выстроить движение вперед по самому важному направлению.

Телец

Для Тельцов пришло время правильно расставить приоритеты. Вселенная предоставляет отличную возможность для выстраивания долгосрочных планов, поэтому постарайтесь эффективно воспользоваться этим и сосредоточиться на том, что действительно соответствует самым сокровенным желаниям. Звезды с вами и помогут во всем.

Близнецы

Близнецам необходимо верить в себя всей душой. Если у вас есть идеи, которые вы хотите реализовать, не откладывайте их на потом, потому что можно упустить невероятные возможности. Сейчас самое время выйти из зоны комфорта, пойти на риск и бороться за свои мечты.

девушка в белой шапке и куртке стоит на берегу зимнего озера

Рак

Многие Раки чересчур долго испытывали сильный стресс и беспокойство. Пришло время ненадолго вернуться в прошлое, чтобы отпустить все негативные мысли и вернуть умение наслаждаться прекрасным. Научитесь жить в настоящем, потому что здесь и сейчас происходит истинная жизнь.

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Лев

Первоочередная задача Львов — выйти из-под влияния окружающих людей, потому что никто другой по-настоящему не знает, кто они и что делает их счастливыми. Научитесь слушать свое сердце и позвольте интуиции направлять вас. Выбирайте душой, а не разумом, и окажетесь там, где необходимо, чтобы жить так, как мечтали об этом.

Дева

Девам необходимо не бояться перемен, потому что именно благодаря им можно научиться очень важным вещам, уделять много времени саморазвитию и росту, чтобы стать лучшей версией себя. Да, будущие изменения довольно сложны, но в конечном итоге принесут много хорошего и помогут обрести настоящее счастье.

Весы

Большинству Весов требуется обратить внимание на личную жизнь. В последнее время вы были настолько заняты в профессиональном плане, что у вас не оставалось времени ни на что, даже на партнера. Пришло время исправить эту ошибку.

Скорпион

Вселенная предлагает Скорпионам сделать отношения с окружающими людьми более теплыми и доверительными. У вас появилась возможность стать еще ближе к тем, кто вам дорог, и создать с ними глубокий, искренний, зрелый и прекрасный союз. Откройте свое сердце и покажите им, как много они значат для вас.

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Стрелец

Представителям этого зодиакального знака следует не забывать о том, кто они есть. Стрельцам важно не потеряться на дороге жизни, пытаясь произвести впечатление на тех, кто не заслуживает их любви. Оставайтесь верны себе и научитесь выбирать главное не только в том, чем вы занимаетесь, но и среди людей, с которыми решили общаться.

Козерог

Самые заветные мечты Козерогов гораздо ближе к исполнению, чем они думают. В это время года Вселенная советует отвлечься от второстепенных факторов и сосредоточиться на запланированном. Доверяйте себе. Это необходимо, чтобы с легкостью преодолеть все препятствия, оказавшиеся на вашем пути.

Водолей

У многих Водолеев появилась прекрасная возможность изменить свою жизнь к лучшему. Сейчас Вселенная предлагает огромный шанс, которым лучше воспользоваться. Не бойтесь перемен, вы находитесь именно там, где нужно быть: смело идите вперед по этому пути, потому что он единственно верный.

Рыбы

Рожденным под покровительством этого созвездия необходимо научиться смело высказывать собственное мнение и делиться своими мыслями. Рыбам не нужно прятаться за масками. Покажите людям, кто вы есть на самом деле, потому что только так сможете по-настоящему наладить с ними контакт.



