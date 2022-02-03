3 февраля — конец ретроградного Меркурия: советы и предсказания для каждого знака зодиака

3 февраля 2022 года заканчивается ретроградное движение Меркурия, старт которому был дан 14 января. Что принесет его окончание?
Меркурий заканчивает свое ретроградное движение 3 февраля, и наступает новый этап в жизни представителей всех зодиакальных знаков. Чтобы жизнь складывалась более благополучно, Joinfo.com предлагает прислушаться к советам и предсказаниям, которыми щедро поделилась Вселенная, передает РЕДПОСТ.
Февраль начался как нельзя лучше. После Новолуния в Водолее, которое пришлось на первый день месяца, наступает еще один наполненный энергией космический момент - 3 февраля.
Меркурий, планета общения, выходит из ретроградного состояния и перемещается в созвездие Козерога, рекомендуя сосредоточить свое внимание на главных жизненных целях, построении карьеры и отношениях с окружающими людьми. Звезды говорят, что теперь пришло время сосредоточиться на вещах, которые действительно имеют первостепенное значение. Необходимо продумать долгосрочные планы, выбирая варианты, которые быстрее приведут к намеченным целям.
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Меркурий способен оказать сильное влияние на то, как мы общаемся, думаем и планируем. Козерог — земной знак, которым управляет Сатурн, он славится своей твердой позицией и способностью с головой окунуться в решение всех проблем.
Овны смогут начать новую захватывающую главу в своей жизни. После периода, когда они не понимали, какой путь выбрать, сейчас им удастся отыскать ответы даже на очень трудные вопросы и выстроить движение вперед по самому важному направлению.
Для Тельцов пришло время правильно расставить приоритеты. Вселенная предоставляет отличную возможность для выстраивания долгосрочных планов, поэтому постарайтесь эффективно воспользоваться этим и сосредоточиться на том, что действительно соответствует самым сокровенным желаниям. Звезды с вами и помогут во всем.
Близнецам необходимо верить в себя всей душой. Если у вас есть идеи, которые вы хотите реализовать, не откладывайте их на потом, потому что можно упустить невероятные возможности. Сейчас самое время выйти из зоны комфорта, пойти на риск и бороться за свои мечты.
девушка в белой шапке и куртке стоит на берегу зимнего озера
Многие Раки чересчур долго испытывали сильный стресс и беспокойство. Пришло время ненадолго вернуться в прошлое, чтобы отпустить все негативные мысли и вернуть умение наслаждаться прекрасным. Научитесь жить в настоящем, потому что здесь и сейчас происходит истинная жизнь.
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Первоочередная задача Львов — выйти из-под влияния окружающих людей, потому что никто другой по-настоящему не знает, кто они и что делает их счастливыми. Научитесь слушать свое сердце и позвольте интуиции направлять вас. Выбирайте душой, а не разумом, и окажетесь там, где необходимо, чтобы жить так, как мечтали об этом.
Девам необходимо не бояться перемен, потому что именно благодаря им можно научиться очень важным вещам, уделять много времени саморазвитию и росту, чтобы стать лучшей версией себя. Да, будущие изменения довольно сложны, но в конечном итоге принесут много хорошего и помогут обрести настоящее счастье.
Большинству Весов требуется обратить внимание на личную жизнь. В последнее время вы были настолько заняты в профессиональном плане, что у вас не оставалось времени ни на что, даже на партнера. Пришло время исправить эту ошибку.
Вселенная предлагает Скорпионам сделать отношения с окружающими людьми более теплыми и доверительными. У вас появилась возможность стать еще ближе к тем, кто вам дорог, и создать с ними глубокий, искренний, зрелый и прекрасный союз. Откройте свое сердце и покажите им, как много они значат для вас.
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Представителям этого зодиакального знака следует не забывать о том, кто они есть. Стрельцам важно не потеряться на дороге жизни, пытаясь произвести впечатление на тех, кто не заслуживает их любви. Оставайтесь верны себе и научитесь выбирать главное не только в том, чем вы занимаетесь, но и среди людей, с которыми решили общаться.
Самые заветные мечты Козерогов гораздо ближе к исполнению, чем они думают. В это время года Вселенная советует отвлечься от второстепенных факторов и сосредоточиться на запланированном. Доверяйте себе. Это необходимо, чтобы с легкостью преодолеть все препятствия, оказавшиеся на вашем пути.
У многих Водолеев появилась прекрасная возможность изменить свою жизнь к лучшему. Сейчас Вселенная предлагает огромный шанс, которым лучше воспользоваться. Не бойтесь перемен, вы находитесь именно там, где нужно быть: смело идите вперед по этому пути, потому что он единственно верный.
Рожденным под покровительством этого созвездия необходимо научиться смело высказывать собственное мнение и делиться своими мыслями. Рыбам не нужно прятаться за масками. Покажите людям, кто вы есть на самом деле, потому что только так сможете по-настоящему наладить с ними контакт.
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