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02.02.2022  16:00   Виталий Хиневич

В Харьковской области продолжают выявлять поддельные водительские права

На Харьковщине в течение января выявили четыре случая использования "липовых" прав.

Водительские права
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Суспільне".
 
Сообщается, что аналогичное количество поддельных прав было выявлено на протяжении прошлого года в Харьковской области.
 
В январе в сервисный центр МВД обратилась женщина. Она купила документ за 7,5 тысяч гривен. Гражданка не сдавала экзамены и не проходила обучение в автошколе. Удостоверение заказала в интернете и через 12 дней получила его.
 
 
Женщина обратилась в сервисный центр, чтобы поставить в известность правоохранителей и провести расследование по данному факту. Выяснилось, что водительские права принадлежат совершенно другому человеку согласно официальной базе данных.
 
Напомним, в Украине начали действовать электронные водительские удостоверения.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  происшествие, харьков
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