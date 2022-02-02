02.02.2022 16:00 Виталий Хиневич

В Харьковской области продолжают выявлять поддельные водительские права

На Харьковщине в течение января выявили четыре случая использования "липовых" прав.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Суспільне".

Сообщается, что аналогичное количество поддельных прав было выявлено на протяжении прошлого года в Харьковской области.

В январе в сервисный центр МВД обратилась женщина. Она купила документ за 7,5 тысяч гривен. Гражданка не сдавала экзамены и не проходила обучение в автошколе. Удостоверение заказала в интернете и через 12 дней получила его.

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Женщина обратилась в сервисный центр, чтобы поставить в известность правоохранителей и провести расследование по данному факту. Выяснилось, что водительские права принадлежат совершенно другому человеку согласно официальной базе данных.